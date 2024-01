"Fellow Travelers" sur MyCanal : la série est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Canal+ diffuse en France la série "Fellow Travelers" ce jeudi 18 janvier 2024. Si elle raconte l'histoire des mouvements LGBT+ sur trois décennies, la romance entre ses deux personnages est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Quelques mois après sa diffusion aux Etats-Unis, Fellow Travelers est enfin accessible en France. La série de Ron Nyswaner, scénariste du film Phildelphia, est diffusée sur Canal++ à partir de ce jeudi 18 janvier 2024 à partir de 22h51 et mise en ligne sur la plateforme de streaming MyCanal simultanément.

Portée par les acteurs Matt Bomer (Magic Mike, The normal heart) et Jonathan Bailey (La chronique des Bridgerton), Fellow Travelers raconte l'histoire des mouvements LGBT+ aux Etats-Unis sur plusieurs décennies à travers la relation amoureuse passionnelle entre deux hommes.

Du maccarthysme (chasse aux sorcière des communistes qui pourchassaient également les homosexuels) aux manifestations contre la guerre du Vietnam jusqu'à la crise du sida, ce sont autant de pans de l'histoire LGBT+ américaine qui sont dépeints dans cette mini-série en 8 épisodes.

Fellow Travelers inspirée d'une histoire vraie ?

Récit d'une passion clandestine et déchirante, Fellow Travelers est l'adaptation d'un livre du même nom écrit par Thomas Mallon. L'histoire et les personnages d'Hawk et Tim est certes inventée, mais elle tisse également le portrait mouvant de bons nombres d'hommes américains homosexuels qui ont vécu des années 1950 aux années 1980.

Ainsi, tous les éléments historiques de Fellow Travelers qui tissent les intrigues de la série sont bien réels : les couples homosexuels ont bien souffert du maccarthysme et de l'homophobie. L'exécution de Julius et Ethel Rosenberg, qui provoque une onde de choc dans l'épisode 2, a également été un élément réel de l'histoire américaine. La libération sexuelle des années 1970 a également bien eu lieu pour bousculer les moeurs puritaines, tout comme l'épidémie dévastatrice du sida dans les années 1980 ou le meurtre d'Harvey Milk.

Par ailleurs, la série Fellow Travelers prend des libertés avec le roman pour ajouter davantage de véracité historique. L'intrigue se poursuit ainsi jusque dans les années 1980, quand certains personnages, comme Lucy Smith, gagnent en importance. D'autres, comme Frankie Hines et Marcus Gaines, sont également totalement inventés pour la série. Le but : créer un parallèle entre eux, un couple d'hommes noirs, et les protagonistes, couple d'hommes blancs.

Fellow Travelers raconte donc une émouvante histoire d'amour sur fond de questionnements identitaires et de déchirements sociaux, impactée par tous les bouleversements politiques qui ont métamorphosé les Etats-Unis il y a encore quelques décennies à peine.