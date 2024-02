"Downton Abbey" bientôt de retour ? Un tournage se déroule dans le plus grand des secrets

Après six saisons et deux films, un nouveau projet autour de "Downton Abbey" se préparerait actuellement dans le plus grand secret. Une nouvelle saison ? Un spin-off ? Les rumeurs vont bon train.

Downton Abbey bientôt de retour ? C'est la rumeur qui agite les fans de la famille Crawley et de leurs domestiques. Après six saisons et deux films dérivés, la fiction britannique serait bientôt de retour selon les informations du Daily Mail. Le quotidien anglais assure qu'un "tournage a démarré il y a quelques semaines" dans le plus grand secret. Selon une source citée par le média britannique, "les personnes sur le tournage ont dû signer des clauses de confidentialité, ils ne peuvent donc pas dévoiler l'ampleur du projet mais il y a beaucoup d'excitation à propos du retour de Downton Abbey. La série a connu un tel succès, et il y a tant d'histoires encore à raconter, cela aurait été dommage de ne pas en faire plus, mais ils ont réussi à rendre cela possible."

Pour l'heure, impossible de savoir en quoi consiste ce retour de Downton Abbey sur les écrans. Les fans découvriront-ils une saison 7, alors que la dernière a été diffusée en 2015 ? C'est en tout cas ce qu'affirme Le Daily Mail. Pour l'heure, impossible de le savoir, puisque les acteurs impliqués dans ce nouveau projet confidentiel ne sont pas encore connus. Le Daily Mail avance toutefois un retour de Downton Abbey sur la chaîne anglaise ITV, potentiellement à la fin de l'année 2024.

Un spin-off de Downton Abbey ?

Il n'est toutefois pas impossible que la série continue d'étendre son univers avec un spin-off, centré sur d'autres personnages ou d'autres aspects de l'univers. Le créateur de la série, Julian Fellowes, évoquait cette possibilité il y a quelques mois : "Il pourrait y avoir un spin-off avec certains des jeunes personnages. Ils ont représenté une grande force pendant longtemps." Il n'est donc pas impossible qu'un spin-off centré sur les enfants de Lady Mary, Lady Edith, Lady Sybil ou encore sur les progénitures de Bates et Anna voient le jour. Il semble toutefois peu probable que ce nouveau projet Downton Abbey soit un troisième film, au vu des informations du quotidien britannique. En attendant, les six épisodes de la série originale sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix et sur Prime Video.