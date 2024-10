Rivals : de quoi parle la nouvelle série britannique de Disney+ avec David Tennant ?

Disney+ met en ligne ce vendredi 18 octobre une série adaptée du roman éponyme de Jilly Cooper.

La guerre cathodique peut débuter. Rivals, une série britannique exclusivement produite pour Disney+, arrive sur la plateforme de streaming. Créée par Dominic Treadwell-Collins et Laura Wade, cette fiction est une adaptation du best-seller éponyme écrit par Jilly Cooper en 1988, retraçant les coulisses d'une chaîne de télévision.

Au casting, les téléspectateurs reconnaîtront certains des acteurs emblématiques de la télévision britannique, comme David Tennant (Doctor Who, Good Omens), Aidan Turner (Poldark) ou Alex Hassell (Violent Night, The Boys). Les huit épisodes de la première saison sont diffusés sur Disney+ dès ce vendredi 18 octobre 2024.

Quel est le synopsis de Rivals ?

Dans le comté de Rutshire, la chaîne de télévision Corinium doit faire face aux rivalités de ses membres et notamment, le conflit qui brûle entre Lord Tony Baddingham et Ruppert Campbell-Black. Attaques frontales et manipulations, tous les coups sont permis pour tirer son épingle du jeu, sur fond de romance et de trahison.

Quel casting pour Rivals ?

Alex Hassell : Rupert Campbell-Black

: Rupert Campbell-Black David Tennant : Lord Tony Baddingham

: Lord Tony Baddingham Aidan Turner : Declan O'Hara

Declan O'Hara Victoria Smurfit : Maud O'Hara

Maud O'Hara Bella Maclean : Taggie O'Hara

Taggie O'Hara Catriona Chandler : Caitlin O'Hara

Caitlin O'Hara Nafessa Williams : Cameron Cook

Cameron Cook Katherine Parkinson : Lizzie Vereker

Lizzie Vereker Oliver Chris : James Vereker

Où découvrir Rivals en streaming ?

Rivals est une série exclusive Disney+ et les huit épisodes de la première saison sont disponibles dès le 18 octobre 2024. Pour découvrir cette série et les nombreux films, émissions et séries du catalogue Disney ++, vous pouvez souscrire à l'un des abonnements proposés par le service. Vous avez le choix entre plusieurs formules allant de 5,99 euros par mois (avec publicités) à 11,99 euros par mois (premium).