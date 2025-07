Furia : vendetta féminine déjantée et jouissive, la série espagnole débarque sur HBO Max

Furia est une série espagnole réalisée par Félix Sabroso qui suit la vendetta d'un groupe de femmes opprimées. Les 8 épisodes sont diffusés chaque semaine en streaming sur HBO Max depuis le 11 juillet 2025.

Furia est une comédie noire espagnole réalisée par Félix Sabroso (El tempo de los monstruos) qui suit un groupe de femmes poussées à bout par leur entourage et la société. Abus de pouvoir, tromperie, chantage, injonctions, chacune des héroïnes subit les dysfonctionnements d'une société espagnole, toujours impitoyable envers les femmes. À force d'être malmenée, la fureur éclate et c'est le début d'une vendetta aussi violente que déjantée.

La première saison de Furia est disponible sur la plateforme de streaming Max (devenu HBO Max cet été) depuis le 11 juillet 2025 à raison de deux, puis d'un épisode par semaine. La série rejoindra des chroniques sociales espagnoles déjà diffusées par HBO Max comme Por H o Por B ou encore Todo Lo Otro.

Quelle est l'intrigue de Furia ?

Marga, une artiste snob et vieillissante est mariée avec Alberto. Ce dernier entretien une liaison avec Tina, leur femme de ménage et l'a mise enceinte. L'amie de Magda, Vera est une cheffe renommée en proies aux accusations acerbes d'un critique et doit fermer son restaurant. Vera et Magda fréquentent la boutique de luxe où travaille Nat. Nat est par ailleurs la voisine d'Adela, la mère de Tina, qui est menacée d'expulsion par un propriétaire cruel. Ces femmes, éprouvées par la vie décident de se rebeller et leur vendetta est à la hauteur de leur fureur.

Quel casting pour la série Furia ?

Carmen Machi : Marga

Marga Candela Peña : Nat

Nat Cecilia Roth : Victoria

Victoria Nathalie Poza : Adela

Adela Pilar Castro : Vera

Vera Alberto San Juan : Roberto

Roberto Claudia Salas : Tina

Où découvrir Furia en streaming ?

La saison 1 de la série Furia est disponible en streaming sur la plateforme HBO Max depuis le 11 juillet 2025 à raison de deux, puis d'un épisode par semaine. Pour découvrir cette série espagnole déjantée ainsi que Todo Lo Otro ou Por H o Por B, vous pouvez vous abonner au service HBO Max à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère. D'autres tarifs sont également proposés par la plateforme de streaming.