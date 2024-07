House of the Dragon : le récap avec spoilers de l'épisode 6 de la saison 2

L'épisode 6 de House of the Dragon saison 2 est disponible sur la plateforme de streaming Max ce lundi 22 juillet.

Le rapport de force se renverse dans House of the Dragon. L'épisode 6 de la saison 2 est mis en ligne sur Max, après sa diffusion aux Etats-Unis dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024. Les différents clans continuent de se réadapter suite aux événements de la bataille de Repos-des-Feux. Et alors que le clan de Rhaenyra était en difficulté depuis le début de la saison, les Hightowers essuient les conséquences du conflit. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

Au début de l'épisode, l'avancée des Hightowers est freinée par les Lannister, qui refusent de marcher sur Harrenhal tant que le prince Aemond et Vhagar n'est pas présent à leurs côtés pour combattre le dragon de Daemon. En l'apprenant, Aemond est furieux et refuse d'être convoqué. Il décide également de s'allier à la Triarchie, quitte à trahir les cités libres, pour affaiblir le blocus. Il en profite également pour évincer sa mère de son conseil.

© Theo Whiteman/HBO

A Peyredragon, Rhaenyra et Jacaerys tentent de mettre leur plan à exécution : ils demandent à ser Stefon Sombrelyn, lointain cousin de la famille Targaryen, d'essayer de dompter Fumée-des-Mers, le dragon de Laenor qui était sauvage depuis la disparition de son maître. Mais Fumée-des-Mers refuse ser Stefon Sombrelyn comme maître et le fait brûler vif.

A Harrenhal, Daemon continue de faire des cauchemars et rêve désormais de son frère Viserys, des reproches qu'il a pu lui faire dans sa vie et témoigne de sa culpabilité de ne pas avoir été suffisamment présent auprès de son frère. Lorsqu'il se réveille, Daemon envisage de quitter les lieux avant de croiser Alys, qui lui assure que la situation va s'améliorer dans les trois jours à venir. On apprend ainsi peu de temps après que ser Grover Tully, maître des Conflans, est mort et que même Alys dépêchée sur les lieux n'a rien pu faire pour le sauver (on devine qu'elle n'a pas cherché à le sauver, au contraire). C'est son petit-fils, Oscar Tully, qui devient alors maître de la maison Tully. Daemon possède enfin l'opportunité de rallier les Conflans à la cause de Rhaenyra.

© Liam Daniel/HBO

De retour à Port-Réal, la nouvelle du réveil d'Aegon se répand. En l'apprenant, Aemond se rend au chevet de son frère pour s'assurer qu'il ne révèlera pas son implication dans son "incident" lors de la bataille de Repos-des-Feux. En parallèle, il refuse Larys Strong comme Main et envisage Otto Hightower pour être son plus proche conseiller. Mais son grand-père est introuvable et ne répond pas aux lettres de sa fille. Vexé, Larys Strong essaie de se rapprocher d'Aegon, en appuyant sur leurs handicaps communs. Au cours de cet épisode, le public apprend également qu'Alicent a eu un troisième fils, Daeron, désormais adolescent qui vit auprès de sa famille loin des intrigues de cour.

Hors des murs du Donjon Rouge, le plan de Mysaria commence à porter ses fruits. Souffrant de famines, le peuple est de plus en plus enclin à écouter les rumeurs positives au sujet de Rhaenyra. D'autant plus lorsque cette dernière fait envoyer, par la mère, des vivres, provoquant des émeutes. Celles-ci s'intensifient alors qu'Alicent et Helaena sont au Grand Septuaire de Baelor. Chantant les louanges de Rhaenyra et exprimant sa colère contre les souverains Hightowers, l'émeute dégénère, faisant des morts et des blessés.

© Theo Whiteman/HBO

Au cours de l'épisode, on apprend également que Adam et Alyn sont en réalités des Velaryon, d'origine valyrienne donc. Il est sous-entendu qu'ils seraient les fils de lord Corlys Velaryon. Au cours de l'épisode, Addam se retrouve d'ailleurs confronté au dragon Fumée-des-Mers. Réussira-t-il à le dompter ?

Enfin, Rhaenyra est encore encline au doute, que ça soit sur son mariage ou ses capacités à régner. Elle se confie à Mysaria, qui lui réaffirme sa loyauté. Les deux femmes se rapprochent et échangent un baiser passionné. Elles sont néanmoins interrompues par l'annonce que Fumée-des-Mers a été dompté et est en train de voler avec un maître sur son dos. Inquiète que le clan Hightower ait agrandi son armée, Rhaenyra décide de prendre les choses en main et s'envole à dos de Syrax. Mais ne s'agirait-il pas plutôt d'Adam ?