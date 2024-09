Profession ceinture noire : de quoi parle le nouveau film coréen de Netflix ?

Profession : Ceinture Noire est une comédie d'action sud-coréenne réalisée par Jason Kim. Le film est disponible en streaming sur la plateforme de Netflix le 13 septembre 2024.

Profession ceinture noire est une comédie d'action sud-coréenne écrite et réalisée par Jason Kim, connu pour avoir travaillé sur les films Midnight Runner, Divine Fury et sur la série La Traque dans le sang, dont la première saison est diffusée sur Netflix depuis le 9 juin 2023.

Profession ceinture noire reprend le thème des arts martiaux, déjà développé dans Divine Fury. Cette comédie énergique rejoint les nombreux programmes coréens du catalogue Netflix : La Traque dans le sang donc, mais aussi le thriller The Call, l'horrifique La Créature de Kyŏngsŏng et bien entendu la désormais légendaire série Squid Game. Profession ceinture noire est disponible sur la plateforme de streaming le 13 septembre 2024.

Quelle est l'intrigue de Profession ceinture noire ?

Lee Jung-do est un prodige des arts martiaux. Le jeune homme détient une ceinture noir de taekwendo, de kendo et de judo. Ses compétences et son instinct aiguisé attirent l'attention de l'agent de probation Kim Sun-min. Ce dernier propose à Lee de devenir Officier des arts Martiaux. Sa mission ? Surveiller les prisonniers qui vivent dehors, munis d'un bracelet électronique et prévenir les récidives. Lee Jung-do est toujours prêt à aider son prochain et accepte volontiers cette proposition qui lui permet de protéger les habitants de sa ville.

Quels acteurs sont au casting de Profession ceinture noire ?

Kim Woo-bin : Lee Jung-do

Kim Sung-kyun : Kim Sun-min

Où découvrir Profession ceinture noire en streaming ?

Profession ceinture noire est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 13 septembre 2024. Le service au N rouge propose des contenus de tous les genres et de tous les formats, dont des grands succès des arts martiaux comme Mortal Kombat ou Tigres et Dragons 2. Pour accéder à l'intégralité du catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner en choisissant une des formules, comprises entre 5,99 euros et 19,99 euros par mois.