Fubar, saison 2 : plus de cascades, plus d'explosions et plus de Schwarzenegger sur Netflix

La saison 2 de Fubar est disponible sur Netflix depuis le 12 juin 2025. Elle rejoint la première saison de cette série d'action avec Arnold Schwarzenegger, diffusée en streaming depuis le 25 mai 2023.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Netflix, 25 mai 2023, les abonnés Netflix découvraient Fubar, la nouvelle série d'action, pleine d'humour avec Arnold Schwarzenegger. La semaine de sa sortie, la première saison s'est hissé en numéro un des séries les plus streamées, toutes plateformes confondues. Cela méritait bien une seconde saison pour la série qui combine grosses scènes de bagarres, action qui explose et gags efficaces.

La saison 1 avait tapé fort en opposant un père et une fille qui se découvrent tous deux agents secrets. Cette fois, le duo affronte l'énigmatique Carie Ann Moss (Matrix) qui ne va pas manquer de déstabiliser la famille et sa bande d'agents secrets très spéciaux. La saison 1 de cette série aussi drôle qu'explosive est disponible en streaming sur Netflix depuis le 25 mai 2023 et depuis le 12 juin 2025, vous pouvez également binger la saison 2 !

Luke est un agent de la CIA qui s'apprête à profiter de sa retraite. Peu avant son départ de la CIA, il découvre que sa propre fille, Emma est elle aussi agent au sein de la Central Intelligence Agency. Père et fille ignoraient qu'ils travaillaient au même endroit et réalisent qu'ils ne se connaissent pas du tout. Une mission ultra dangereuse va pourtant leur permettre de se rapprocher. Cette aventure marque le point de départ d'une collaboration entre père et fille explosive. Et la retraite ? Ce n'est pas pour tout de suite.

Arnold Schwarzenegger : Luke

Monica Barbaro : Emma

Carie-Ann Moss : Greta Nelso

Guy Brunet : Théodore

Jay Baruchel : Carter

Aparna Brielle : Tina

Andy Buckley : Donnie

Milan Carter : Barry

Fortune Feimster : Roo

Barbara Eve Harris : Dot

Gabriel Luna : Boro-

La saison 1 de Fubar est disponible sur la célèbre plateforme de streaming Netfliix depuis le 25 mai 2023. Depuis le 12 juin 2025 vous pouvez également visionner la deuxième saison. Pour cela, abonnez-vous à Netflix à partir de 7,99 euros par mois (abonnement avec publicités, d'autres options plus chères sans publicité existent).