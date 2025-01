XO, Kitty de retour pour une saison 2 : tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La saison 2 de "XO, Kitty", la série romantique américaine dérivée de la franchise "A tous les garçons que j'ai aimés ", est disponible sur Netflix le 16 janvier 2025. Les infos sur le programme.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

La comédie romantique XO, Kitty, destinée plutôt à un jeune public, préquel et dérivé des films de la franchise À tous les garçons que j'ai aimés fait son retour sur Netflix pour une saison 2 le 16 janvier 2025. On y retrouve Kitty (toujours incarnée par Anna Cathcart), de retour à KISS pour son second semestre, où elle fait face à de nouvelles révélations dans sa famille.

Au casting de la saison 2 de la série XO, Kitty, les fans auront le plaisir de retrouver tous les acteurs de la première salve d'épisodes : Anthony Keyvan (Love, Victor et Genera+ion), le "frenchy" Théo Augier Bonaventure (Les grands, Mytho, L'île prisonnière) et l'inoubliable Sun dans Lost : Les disparus, Kim Yoon-jin. Trois nouveaux acteurs arriveront aussi : Audrey Huynh (Squid Game), Sasha Bhasin (Brave the Dark) et Joshua Lee (Doctor Who : Uncharted Past).

Persuadée de tout connaître au sujet de l'amour, la jeune Kitty Song Covey adore jouer les entremetteuses. Mais le jour où elle déménage en Corée du Sud pour rejoindre son petit ami, elle s'aperçoit que le phénomène amoureux est bien plus compliqué quand il s'agit de s'appliquer les règles à soi-même.

Dans la saison 2, Kitty entame son second semestre, célibataire pour la première fois depuis longtemps, prête pour un nouveau départ. Et découvre une lettre du passé de sa mère, qui la mène vers une aventure folle, l'obligeant à faire face à de nouveau changements.

Anna Cathcart : Kitty Song Covey

Choi Min-Yong : Dae

John Corbett : Daniel Covey

Anthony Kervan : Q

Gia Kim : Yuri

Sang Hein Lee : Min Ho

Peter Thurnwald : Alex

Regan Aliyah : Juliana

Kim Yoon-jin : Jona

Théo Augier Bonaventure : Florian

Saraya Blue : Trina

Audrey Huynh

Sasha Bhasin

Joshua Lee

XO, Kitty n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Netflix pour découvrir, depuis le 18 mai 2023, la première saison de la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (abonnement avec publicités) à 19,99 euros/mois (abonnement avec tous les avantages possibles).