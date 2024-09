La famille de minuit : les affres du milieu hospitalier mexicain sur Apple TV+

La famille de minuit (Familia de Medanoche) est l'adaptation série d'un documentaire, qui suit la vie d'une famille d'ambulanciers clandestins. La saison 1 est diffusée en streaming sur Apple TV + depuis le 25 septembre 2024.

La famille de Minuit (Familia de Medanoche) est une série dramatique créée par Gibrán Portela et Julio Rojas. Il s'agit de l'adaptation du documentaire du même nom diffusé en 2019. Bien que romancée, cette série aborde des situations avérées au Mexique, où les moyens publiques mis à disposition sont insuffisants pour prendre en charge correctement la population des grandes villes.

Quelle est l'intrigue de La famille de Minuit ?

À Mexico City, on compte seulement une cinquantaine d'ambulances publiques pour 9 millions d'habitants. Marigaby est une étudiante en médecine brillante qui, la nuit, travaille à bord de l'ambulance privée familiale et sauve la vie de ceux que l'état a abandonné. Ces deux activités sont malheureusement incompatibles puisque Marigaby n'est pas autorisée à exercer tant qu'elle n'aura pas obtenu son diplôme. Écartelée entre ses études et la mission familiale, la jeune femme tente n'a pas le choix que de tout concilier et jouer les équilibristes, au risque de tomber.

Quel casting pour La famille de Minuit ?

Renata Vaca : Marigaby Tamayo

Joaquín Cosío : Ramón

Diego Calva : Marcus

Sergio Bautista : Julito

Óscar Jaenada : Luke

José María de Tavira : Raul

Mariana Gómez : Cris

Itzan Escamilla : Bernardo

Dolores Heredia : Lety

Yalitza Aparicio : Nayeli

Où découvrir La famille de Minuit en streaming ?

Les dix épisodes de la première saison de La famille de Minuit sont disponibles en streaming depuis le 25 septembre 2024 sur le site de vidéo à la demande Apple TV+. Le catalogue d'Apple TV+ est réputé pour la qualité de ses séries et films exclusifs. Pour y accéder, vous pouvez souscrire via abonnement simple, directement via la plateforme pour 9,99 euros par mois, ou en passant par le service myCANAL dès 19,99 euros.