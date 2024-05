The Big Cigar : de quoi parle la nouvelle série d'Apple TV+ ?

The Big Cigar est une mini-série américaine historique en six épisodes qui se déroule dans les années 1970. Elle sera diffusée le 17 mai sur le service de streaming Apple TV +.

The Big Cigar est une minisérie américaine . Les six épisodes de la série The Big Cigar sont inspirés de l'histoire rocambolesque, mais vraie, d'une rencontre entre activisme politique et cinéma dans les années 1960 lorsqu'un leader des Black Panthers s'associe à un producteur de films pour échapper au FBI et s'enfuir à Cuba.

Portés par Marc Menchaca, Alessandro Nivola et André Holland, les six épisodes de la minisérie The Big Cigar sont diffusés en streaming à partir du 17 mai sur la plateforme Apple TV+ accessible sur abonnement simple ou via l'offre myCANAL.

Quelle est l'intrigue de The Big Cigar ?

Huey Newton, le fondateur du groupe Black Panther, s'enfuit à Cuba pour échapper au FBI. Pour brouiller les pistes, Huey et son ami le producteur Bert Schneider, inventent une histoire de film à produire, mais leur plan tourne mal. C'est le début d'une aventure rocambolesque aussi vraie qu'invraisemblable.

Quel est le casting de The Big Cigar ?

André Holland : Huey P. Newton

Tiffany Boone : Gwen Fontaine

Alessandro Nivola : Bert Schneider

Marc Menchaca : Sydney Clark

P. J. Byrne : Stephen Blauner

Glynn Turman : Walter

Où découvrir The Big Cigar en streaming ?

The Big Cigar est diffusé sur la plateforme de streaming Apple TV + à partir du 17 mai 2024. Le service de VOD du géant Disney a su se hisser parmi les leaders du secteur, avec un catalogue de séries et de films exclusifs et acclamés par la critique. Vous pouvez vous abonner à Apple TV+ via abonnement simple pour 9,99 euros ou en passant par l'offre myCANAL dès 22,99 euros par mois.