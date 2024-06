Les dessous de la famille : de quoi parle le film Netflix avec Nicole Kidman et Zac Efron ?

Les dessous de la famille est un film comique et romantique avec Nicole Kidman et Zac Efron, disponible sur Netflix ce vendredi.

Nicole Kidman est la tête d'affiche de la comédie romantique Les dessous de la famille, sortie ce vendredi 28 juin 2024 sur Netflix. Le film a été coécrit et réalisé par Richard LaGravenese à qui l'on doit les scénarios inoubliables de Sur la route de Madison et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Le film se déroule entièrement à Atlanta, dans l'Etat de Géorgie.

Cette comédie romantique suit Zara (Joey King), assistante personnelle de Chris, une coqueluche d'Hollywood, qui provoque la rencontre entre sa mère écrivain (Nicole Kidman) et son ancien patron. Le charme opère, et ils débutent une romance contre la volonté de Zara.

Au casting de cette comédie romantique, la production a entouré Nicole Kidman de trois comédiens chevronnés : Zac Efron (High School Musical, Nos pires voisins), Joey King (Bullet Train) et Kathy Bates (Misery, Titanic, American Horror Story). Ce n'est pas la première fois que Nicole Kidman et Zac Efron se retrouvent à la tête d'un même film. Il y a dix ans, ils jouaient des amants dans Paperboy, un film policier de Lee Daniels, qui avait d'ailleurs valu à l'actrice un Golden Globe pour son second rôle.

Quelle est l'intrigue de A Family Affair ?

La liaison inattendue entre sa mère et son patron met très mal à l'aise Zara. Les deux amants vont lutter de toutes leurs forces contre les complications de l'amour, du sexe et de l'identité.

Quels acteurs au casting de A Family Affair ?

Nicole Kidman

Zac Efron

Joey King

Kathy Bates

Liza Koshy

Sherry Cola

Gissette Valentin

Olivia Masculin

Ian Gregg

Agnes Mayaları

Sarah Helen Baskin

Saif Mohsen

Wes Jetton

Où voir A Family Affair en streaming ?

Pour profiter de A Family Affair, il faut se rendre sur la plateforme Netflix. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès au géant du streaming. Selon trois offres différentes : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 19,99 euros par mois qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 13,49 euros par mois qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.