Sunny : une intrigante série est à suivre cet été d'Apple TV+

"Sunny" est une série américaine avec Rashida Jones se déroulant au Japon. Disponible en streaming sur Apple TV+ dès le 10 juillet 2024.

Apple TV+ présente une nouvelle série qui promet d'être intrigante et unique en son genre, Sunny, avec Rashida Jones (Parks and Rec) dans le rôle principal. Créée par Katie Robbins (The Affair), Sunny se déroule à Kyoto, dans un Japon semi-futuriste, et nous plonge dans un univers mêlant comédie, enquête et science-fiction.

Basée sur le livre The Dark Manual de Colin O'Sullivan, Sunny retrace l'histoire de Suzie dans sa quête de vérité après la mystérieuse disparition de son mari et son fils. L'arrivée de Sunny, un robot domestique, perturbe son quotidien et apporte toute son originalité à la série. Sunny est disponible à partir du 10 juillet 2024 sur Apple TV+, un nouvel épisode est dévoilé chaque mercredi jusqu'au 4 septembre.

Quelle est l'intrigue de Sunny ?

Suzie Sakamoto, une américaine installée au Japon, voit sa vie basculer en apprenant la mort de son mari et de son fils dans un mystérieux accident d'avion. Pour l'aider dans son deuil, elle reçoit en cadeau Sunny, un robot domestique fabriqué par son mari. Masa savait-il qu'il allait mourir ? Est-ce pour cela qu'il a créé ce robot ? Quoi qu'il en soit, une amitié inattendue va naître entre les deux personnages. Avec l'aide de Sunny, Suzie découvre peu à peu que de sombres secrets entouraient la vie de Masa.

Quels acteurs au casting de Sunny ?

Rashida Jones : Suzie Sakamoto

Hidetoshi Nishijima : Masa Sakamoto

Joanna Sotomura : Sunny

Annie The Clumsy : Mixxy

You : Hime

Judy Ongg : Noriko Sakamoto

Jun Kunimura : Yuki Tanaka

Où voir Sunny en streaming ?

Rendez-vous dès le 10 juillet 2024 sur Apple TV+ pour découvrir les secrets qui entourent la famille de Suzie. Pour cela, mais également visionner d'autres séries telles que Dark Matter ou Sugar, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple. Sachez aussi que les programmes d'Apple TV+ sont inclus dans tous les abonnements à Canal++.