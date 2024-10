Disclaimer : une équipe oscarisée pour le nouveau thriller d'Apple TV+

Disclaimer est une mini-série Apple tirée du roman éponyme de Renée Knight publié en 2015. Ce thriller psychologique est diffusé dès le 11 octobre en streaming sur la plateforme Apple TV+.

Disclaimer est une mini-série diffusée par Apple TV +. Il s'agit d'une adaptation du roman Révélée de Renée Knight publié en 2015. La série est écrite et réalisée par Alfonso Cuarón, le célèbre réalisateur à qui l'on doit notamment Les fils de l'homme et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais surtout Gravity, pour lequel il remporte un Oscar. Une récompense également remportée par les deux acteurs principaux de la série Cate Blanchet (récompensée notamment pour Blue Jasmine et Aviator) et Kevin Cline (lauréat pour Un poisson nommé Wanda).

La série a été tournée entre 2022 et 2023 en Angleterre, au Mexique et en Australie. La mini-série est présentée en avant-première au festival de Toronto en septembre. Elle est ensuite diffusée en streaming via la plateforme Apple TV + dès le 11 octobre 2024 au rythme d'un épisode par semaine.

Quelle est l'intrigue de Disclaimer ?

Catherine Ravenscroft est une journaliste et présentatrice de télévision très connue. Elle est célèbre pour dénoncer des scandales et des méfaits. Un jour, elle reçoit un mystérieux roman sans nom ni titre, et elle réalise bientôt qu'elle en est l'héroïne principale... Et que ce roman révèle son plus grand secret, celui qu'elle n'a jamais partagé avec personne. Pour Catherine, le temps presse : elle doit retrouver l'auteur, mais aussi régler son passé avant que celui-ci n'impacte de façon catastrophique son mari et son fils.

Quel casting pour Disclaimer ?

Cate Blanchett : Catherine Ravenscroft

Leila George : Catherine Ravenscroft, jeune

Kevin Kline : Stephen Brigstocke

Sacha Baron Cohen : Robert

Adam El Hagar : Robert, jeune

Kodi Smit-McPhee : Nicholas

Louis Partridge : Jonathan

Lesley Manville : Nancy

Jung Ho-yeon : Kim

Liv Hill (en) : Sasha

Gemma Jones : Helen

Archie George : Lattimer

Où voir Disclaimer en streaming ?

Les sept épisodes de la minisérie Disclaimer sont disponibles en streaming sur la plateform Apple TV + à partir du 11 octobre 2024, après une présentation en avant première au festival de Toronto. Pour découvrir cette série du réalisateur oscarisé Alfonso Cuarón, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming du géant Apple en abonnement sumple pour 9,90 euros par mois ou en passant par l'offre myCANAL dès 22,99 euros par mois.