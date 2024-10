Trouble : une comédie noire suédoise pleine de quiproquos débarque sur Netflix

Trouble est un thriller comique suédois écrit et réalisé par Jon Holmberg. Ce film qui plonge un monsieur tout le monde dans l'enfer carcéral est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 3 octobre 2024.

Netflix nous fait faire le tour du monde en nous proposant des contenus étonnants, qui n'ont rien à envier à nos comédies françaises et américaines fétiches. La Suède n'est pas en reste et le public a déjà pu découvrir Young Royal ou Unlikely murderer. La Scandinavie se distingue par son absence de tabou et son humour souvent grinçant. Le dernier film suédois Netflix, Trouble, ne fait pas exception à la règle.

Dans cette nouveauté Netflix, le scénariste et réalisateur Jon Holmberg (Sune, Hamilton) mêle thriller et comédie avec un film où les malentendus s'enchaînent, pour le plus grand malheur de son héros. Trouble est accessible en streaming sur Netflix depuis le 3 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Trouble ?

Conny est un père de famille divorcé qui mène une existence banale. Sa vie de commercial prend pourtant un tour dramatique le jour où Conny est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est incarcéré au milieu des truands et des criminels les plus dangereux de Suède. Si la situation n'était déjà pas suffisamment compliquée, les codétenus de Conny le confondent avec un pilote de ligne. Il n'a pourtant jamais rien piloté d'autre que son simulateur de jeu vidéo. Et encore, ce n'est que le début des quiproquos pour Conny. Alors qu'il tente de faire entendre la vérité, son existence sombre dans un chaos des plus rocambolesque. Il peut heureusement compter sur le soutien de ses nouveaux camarades... Même s'il s'agit d'individus peu recommandables.

Quel casting pour Trouble ?

Fillip Berg : Conny

Conny Amy Deasismont : Diana

Diana Shirin Golchin : Ayla

Ayla Robert Follin : Sam

Sam Joakim Sällquist : Musse

Musse Albin Olsson : Jörn

Jörn Ricky Carlson : Nicky

Nicky Petter Holmberg : Linus

Où visionner Trouble en streaming ?

Le film suédois Trouble est disponible en streaming sur la plateforme du géant Netflix depuis le 3 octobre 2024. Pour découvrir ce film ainsi que tous les autres contenus suédois comme la série Young Royal ou le film Thank you, I am Sorry, vous pouvez vous abonner au service en choisissant entre trois options : l'offre essentielle à 5,99 euros par mois, l'offre standard à 13,49 euros par mois ou l'offre premium à 19,99 euros par mois.