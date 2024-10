Tu ferais la même chose : un nouveau thriller espagnol à découvrir sur Apple TV+

Nouvelle série espagnole bientôt disponible sur Apple TV+ : Tu ferais la même chose, un thriller qui démarre après un vol qui tourne mal. Les infos sur le programme.

Et si les témoins d'une sombre affaire de braquage qui a mal tourné avaient passé un pacte pour taire la vérité ? La nouvelle série d'Apple TV+, disponible le 30 octobre 2024, joue sur l'ambiguïté entre réalité et perception, avec une bonne dose de suspense.

Créée et écrite par David Victori (Sky Roko) et Jordi Vallejo (The Innocent), produite par Legendary Télévision et Spotlight Media, la série est diffusée avec deux premiers épisodes puis un nouvel mis en ligne chaque mercredi jusqu'au 11 décembre.

Au casting de cette série espagnole, des comédiens du pays avec Pablo Molinero (Une affaire privée), Ana Povorosa (Les Demoiselles du téléphone) ou encore Michelle Jenner (Los Hombres de Paco).

Quelle est l'intrigue de la série Tu ferais la même chose ?

Après un vol à main armée dans un bus près de Barcelone, ayant entraîné la mort de trois assaillants, deux détectives, ex-amants, ont pour mission de découvrir la vérité à travers le récit incohérent des six témoins.

Quels acteurs au casting de la série Tu ferais la même chose ?

Pablo Molinero : Fran Garza

Ana Povorosa : Rebeca Quiros

Elena Irureta : Marga

Michelle Jenner : Elisa Peña

José Manuel Poga : Dante Bazán

Paco Tous : Manuel Navas

Ana Wagener : Victoria Jordán

Chechu Salgado : Coc

Où voir la série Tu ferais la même chose en streaming ?

La série Tu ferais la même chose est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ dès le 30 octobre 2024. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.