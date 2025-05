Long Way Home : Ewan McGregor se lance dans un road-trip épique

"Long Way Home" est le quatrième volet d'une série documentaire d'aventures à moto avec Ewan McGregor et Charley Boorman. Disponible en streaming le 9 mai 2025 sur Apple TV+.

Ewan McGregor et son meilleur ami Charley Boorman sont de retour dans Long Way Home, leur quatrième road trip à moto sur Apple TV+. Cette fois-ci, les deux compères enfourchent des motos vintage restaurées pour se rendre de la maison de l'un en Écosse à celle de l'autre, en Angleterre. Evidemment, ils n'ont pas choisi d'emprunter un trajet direct puisqu'ils vont traverser plus de 15 pays, de la mer du Nord à la Scandinavie jusqu'au cercle arctique, en passant par les pays baltes, l'Europe de l'Est, les Alpes et la France pour finalement retraverser la Manche deux mois plus tard. Soit un périple de 12 000 kilomètres !

Les deux motards n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'avant Long Way Home, ils ont voyagé de Londres à New York en traversant l'Europe et l'Asie dans Long Way Round (2004). Ensuite, dans Long Way Down (2007), McGregor et Boorman partaient d'Écosse et traversaient 18 pays d'Europe et d'Afrique jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Enfin, dans Long Way Up (2020), le duo rejoignait Los Angeles depuis Ushuaia, en Argentine. Dans Long Way Home, après avoir voyagé aux quatre coins du monde, les deux amis explorent leurs pays voisins. Mais ce "retour à la maison" signifie-t-il la fin de ce projet documentaire ? En attendant d'avoir la réponse, il est possible de visionner tous les épisodes de la saga Long Way sur Apple TV+.

Long Way Home, de quoi ça parle ?

Pendant 9 semaines, les deux acteurs et amis de longue date Ewan McGregor et Charley Boorman sillonnent 17 pays européens sur des motos vieilles de 50 ans en passant par certaines des plus belles routes du monde. Au programme de Long Way Home, des paysages à couper le souffle, des rencontres inoubliables, des péripéties en tous genres, une immersion culturelle totale, bref, un périple personnel et culturel mêlant voyage, amitié, découvertes et bien sûr… quelques imprévus !

Où voir Long Way Home en streaming ?

Rendez-vous le 9 mai 2025 sur Apple TV+ pour découvrir les 10 épisodes de Long Way Home. Pour cela, mais également visionner les trois saisons précédentes ou les différents films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.