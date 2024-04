Franklin : de quoi parle la série événement avec Michael Douglas ?

Tournée en France, la série américaine Franklin avec Michael Douglas est disponible depuis le 12 avril 2024 sur Apple TV+.

Il fallait bien un acteur de l'envergure de Michael Douglas pour jouer un des pères fondateurs des États-Unis. Le comédien américain est à l'affiche de Franklin, mini-série de 8 épisodes disponible le 12 avril 2024 sur la plateforme de streaming Apple TV+. Adaptée de A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America de Stacy Schiff, cette fiction a été adaptée par Kirk Ellis et réalisée par Tim Van Patten.

La série racontant l'expérience européenne de Benjamin Franklin, le tournage a eu lieu en France, à Versailles, Paris et Saint-Malo. Dans le rôle-titre, Michael Douglas, entouré du Britannique Noah Jupe (The Undoing) et des Français Marc Duret (La Haine, Le Grand bleu), Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert et Assaâd Bouab (Dix pour cent).

Quelle est l'intrigue de Franklin ?

En décembre 1776, Benjamin Franklin est mondialement connu pour ses expériences électriques. Mais sa passion et son pouvoir sont mis à l'épreuve lorsqu'il s'embarque pour une mission secrète en France, où le sort de l'indépendance américaine est en jeu.

Quels acteurs au casting de Franklin ?

Michael Douglas : Benjamin Franklin

Noah Jupe : William Temple Franklin

Marc Duret : Mr Brillon

Ludivine Sagnier : Anne Louise Brillon de Jouy

Thibault de Montalembert : Charles Gravier de Vergennes

Daniel Mays : Edward Bancroft

Assaâd Bouab : Pierre Beaumarchais

Eddie Marsan : John Adams

Jeanne Balibar : Anne-Catherine de Ligniville Helvetius

Théodore Pellerin : Gilbert du Motier de La Fayette

John Hollingworth : Lord David Stormont

Où voir Franklin en streaming ?

La mini-série Franklin est diffusée en exclusivité sur Apple TV+. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal ++ qui, pour rappel démarre à partir de 22,99 euros par mois.