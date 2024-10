Hellbound : de quoi parle cette série coréenne horrifique, de retour pour une saison 2 sur Netflix ?

Hellbound est une série d'horreur sud-coréenne réalisée par Yeon Sang-Ho. La saison 2 est disponible depuis le 25 octobre 2024 sur Netflix.

Hellbound est une série horrifique coréenne réalisée par Yeon Sang-Ho (Dernier train pour Busan, Peninsula). La série est adaptée du webtoon (animé diffusé sur le web) éponyme, également réalisé par Yeon Sang-Ho. Le premier épisode de la série a été présenté au festival international du film de Toronto en septembre 2022, dans la catégorie Prime Time, une première pour une série.

Ces dernières années, la Corée est devenue célèbre pour la qualité de son cinéma d'horreur, entre gore et onirisme, alors que les scénarios questionnent souvent la société en profondeur. La saison 1 de Hellbound est disponible sur Netflix depuis le 19 novembre 2021, avant que la saison 2 ne sorte sur la plateforme le 25 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Hellbound ?

Des anonymes reçoivent soudain la visite d'une entité ectoplasmique terrifiante qui répond au nom d'Angel (Ange) apparue pour leur annoncer la date de leur mort. Que celle-ci soit prévue quelques heures ou quelques mois plus tard, le sombre présage semble se réaliser puisqu'au moment prévu des créatures surnaturelles apparaissent pour emmener les victimes en enfer. Dès lors, la population paniquée plonge dans la chaos et se radicalise. Et si ces manifestations infernales étaient envoyées sur terre pour punir l'humanité de ses péchés ? Deux mouvements religieux vont alors récupérer ces drames pour semer la terreur et fidéliser les foules.

Quel casting pour Hellbound ?

Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo

Jeong Jin-soo Park Sang-hoon : Jeong Jin-soo, jeune

Jeong Jin-soo, jeune Park Jung-min : Bae Yeong-jae

Bae Yeong-jae Kim Hyun-joo : Min Hye-jin

Min Hye-jin Won Jin-ah : Song So-hyeon

Song So-hyeon Yang Ik-joon : Jin Kyeong-hoon

Jin Kyeong-hoon Kim Do-yoon : Lee Dong-wook

Lee Dong-wook Lee Dong-hee : Kim Jeong-chil

Kim Jeong-chil Park Jeong-pyo : Hong Eun-pyo

Où voir Hellbound en streaming ?

Les deux saisons de la série Hellbound sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. La première saison y est diffusée depuis novembre 2021, alors que la seconde est accessible depuis le 25 octobre 2024. Pour profiter de Hellbound et de tous les contenus coréens proposés par la plateforme, comme La créature de Kyŏngsŏng ou All of Us are Dead, vous pouvez vous abonner au service de VOD à partir de 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités, il faudra payer plus cher pour les offres sans pub).