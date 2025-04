You : la saison 5 est la dernière, le créateur de la série explique pourquoi

La saison 5 de You, sortie sur Netflix le 24 avril 2025, marque également le final de la série. Le showrunner de la série s'en est expliqué au micro du site Tudum.

Joe Goldberg fait ses adieux aux abonnés de Netflix. La série You, dans laquelle l'acteur Penn Badgley incarne un libraire psychopathe qui développe des obsessions malsaines pour les femmes qui croisent son chemin, s'achève au terme de sa cinquième saison. Celle-ci est mise en ligne sur la plateforme de streaming le 24 avril 2025. Dans cette dernière salve d'épisodes, Joe Goldberg revient à New York aux côtés de Kate pour vivre sa vie parfaite... Jusqu'à ce que cette dernière soit menacée par les fantômes de son passé et ses penchants sombres.

Au micro de Tudum, le showrunner Michael Foley a promis une "fin spectaculaire" et a détaillé les raisons qui ont poussé à la fin de la série : "on a toujours dit que la série s'arrêterait après cinq saisons, et c'est parfait, d'une certaine manière, qu'on soit capable de le faire en ramenant Joe chez lui à New York. On aimait l'idée qu'il revienne là où tout avait débuté." Aux fans de décider désormais si ce final se révèle satisfaisant.

Joe, un libraire, tombe sous le charme de la romancière Beck. Il développe une dangereuse obsession pour l'autrice et se retrouve prêt à absolument tout pour la faire tomber amoureuse de lui.

Penn Badgley : Joseph "Joe" Holdberg

Charlotte Ritchie : Kate

Madeline Brewer : Bronte

Griffin Matthews : Teddy Lockwood

Anna Camp : Raegan/Maddie Lockwood

Natasha Behnam : Dominique

Victoria Pedretti : Love Quinn (saison 2 et 3)

Tati Gabrielle : Marienne Bellamy (saison 3 et 4)

Elizabeth Lail : Guinevere Beck

Shay Mitchell : Peach Anaïs Sallinger

Zach Cherry : Ethan Russell

Jenna Ortega : Ellie Alves

James Scully : Forty Quinn

Ambyr Childers : Candace Stone

Carmela Zumbado : Delilah Alves

Saffron Burrows : Dottie Quinn

Shalita Grant : Sherry Conrad

Travis Van Winkle : Cary Conrad

Dylan Arnold : Theo Engler

Lukas Gage : Adam

Ed Speelers : Rhy

Tilly Keeper : Lady Phoebe

Ed Speleers : Rhys

You est une série dont les cinq saisons (la dernière est mise en ligne le 24 avril 2025) sont visibles uniquement sur Netflix. Il faut donc un abonnement à la plateforme de streaming pour y avoir accès. Plusieurs tarifs sont proposés : 5,99 euros par mois pour ceux qui souscrivent à l'offre avec publicités, 13,49 euros par mois pour ceux qui privilégient l'offre Standard, et 19,99 euros par mois si vous préférez l'offre Premium.