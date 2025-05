Balle perdue 3 : un film d'action français à 1000 à l'heure à voir sur Netflix

Le dernier opus de la trilogie française, créée par Guillaume Pierret et interprétée par Alban Lenoir, est mis en ligne sur Netflix le 7 mai 2025.

Balle perdue 3 est le dernier opus de la trilogie française de films d'action qui cartonne sur Netflix (Balle perdue, diffusé depuis juin 2019 et Balles perdue 2, diffusé depuis novembre 2022). Les US n'ont jamais eu le monopole des blockbusters et des courses-poursuites. D'ailleurs, à ce petit jeu, l'Hexagone s'est toujours particulièrement bien placé. Léon, Taxi, le cinéma français n'a pas attendu Netflix pour produire des contenus qui cartonnent à l'étranger.

Les plateformes de VOD ont tout de même beaucoup contribuées à la popularisation des films et des séries locales. Comme nous le montre la saga Balle perdue, qui nous livre enfin son troisième volet. Pour ce dernier épisode, on prend les mêmes, et on recommence : Guillaume Pierret aux manettes, Alban Lenoir dans la peau d'un Lino vengeur et bien sûr... Des courses-poursuites explosives. Balle perdue 3 est mis en ligne sur Netflix le 7 mai 2025.

Quelle est l'intrigue de Balle perdue 3 ?

Lino, le mécano et pilote de génie, sort enfin de prison. Il est plus déterminé que jamais à coincer Areski, le policier corrompu qui a assassiné son frère et son mentor, Charas. Après s'être volatilisé pendant plusieurs années, laissant derrière lui sa famille, le flic pourri est de retour en France. Évidemment, Areski n'a pas l'intention de se rendre, même si tout le pays est à ses trousses. Si Lino veut le neutraliser une bonne fois pour toutes, il va devoir s'allier avec ses anciens collègues et récents adversaires de la police, dont le calculateur Alexandre Resz.

Quels acteurs figurent au casting de Balle perdue 3 ?

Alban Lenoir : Lino

Lino Stéfi Celma : Julia

Julia Nicolas Duvauchelle : Areski

Areski Gérard Lanvin : Resz

Resz Pascale Arbillot : Moss

Moss Julie Tedesco : Sarah

Sarah Anne Serra : Stella

Où visionner Balle perdue 3 en streaming ?

Le troisième opus de la trilogie Balle perdue est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 7 mai 2025. Il rejoint les deux premiers volets, Balle perdue 1 et 2, respectivement sortis en 2019 et en 2022. Pour (re)découvrir la saga, abonnez-vous au service de vidéo à la demande Netflix à partir de 7,99 euros par mois (abonnement le moins cher, avec publicités). D'autres offres sans publicités, à 14,99 euros par mois ou 21,99 euros par mois, sont proposées.