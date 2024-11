The old Man : Jeff Bridges de retour pour la saison 2 du thriller sur Disney+

The Old Man est une série d'action dramatique adaptée du roman éponyme de Thomas Perry. La deuxième saison de cette série avec Jeff Bridges est disponible sur Disney +.

Vous connaissez l'histoire : un ancien agent de la CIA doit malgré lui reprendre du service et affronter son lourd passé. Oui, mais ... The Old Man est adapté d'un bestseller de Thomas Perry encensé par Stephen King, nommé aux Golden Globes 2023 et porté par Jeff Bridges. Et surtout, The Old Man jongle entre actualité géopolitique et thématiques universelles avec finesse.

Aux commandes de cette série, on retrouve Jon Watt, un réalisateur habitués de films d'action puisqu'il a notamment réalisé la trilogie de l'Homme-araignée portée par Tom Holland : Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far from home et Spider-Man No way home. La saison 1 de The Old Man est disponible sur Disney+ en France depuis le 22 septembre 2022, alors que la saison 2 est accessible depuis le 6 novembre 2024.

Quel est le synopsis de The Old Man ?

Ancien agent de la CIA, Dan Chase est un vétéran qui a combattu au Vietnam et en Afghanistan. Il est contraint de s'exiler à l'écart du monde après avoir tué un homme qui tentait de s'introduire chez lui. Mais le passé de Chase le rattrape et sa planque risque d'être découverte quand Harold Harper, le vice directeur du pôle contre-espionnage de la CIA, se lance à sa poursuite. Son objectif ? Éliminer Chase, dont le sombre passé compromet Harper. Pour l'aider, le vice directeur engage l'agent du FBI Angela Adamans et de Julian Carson... Un tueur à gages.

Quel casting pour The Old Man ?

Jeff Bridges : Dan Chase

Dan Chase John Lithgow : Harold Harper

Harold Harper E. J. Bonilla : Raymond Waters

Raymond Waters Alia Shawkat : Angela Adams

Angela Adams Gbenga Akinnagbe : Julian Carson

Julian Carson Amy Brenneman : Zoe McDonald

Zoe McDonald Navid Negahban : Faraz Hamzad

Faraz Hamzad Jacqueline Antaramian : Khadija

Où visionner la série The Old Man en streaming ?

La première et la deuxième saison de The Old Man sont disponibles en streaming sur la plateforme Disney+. Les 7 épisodes de la saison 1 y sont diffusés depuis le 28 septembre 2022, alors que les téléspectateurs peuvent visionner la saison 2 depuis le 6 novembre 2024. Pour découvrir cette série nominée au Golden Globe, vous pouvez vous abonner à la plateforme Disney ++ à partir de 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 8,99 euros par mois (abonnement standard) et 11,99 euros par mois (abonnement premium).