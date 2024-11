My Old Ass : une sympathique comédie initiatique sur Prime Video

Jeu avec le temps et l'identité dans le nouveau film américain My Old Ass, sur Prime Video.

Si vous rencontriez votre "moi" du futur, que lui diriez-vous ? C'est la question que pose le film initiatique My Old Ass, le 7 novembre 2024 sur Prime Video. Grâce à un personnage de 18 ans qui rencontre son double de 39 ans. Derrière cette production : la scénariste et réalisatrice Megan Park, actrice canadienne vue dans Pretty Little Liars, Young Sheldon ou encore La vie secrète d'une ado ordinaire, passée à la réalisation avec à son actif un premier long métrage remarqué, The Fallout avec Jenna Ortega.

À noter que, parmi les producteurs de My Old Ass, on compte Margot Robbie avec sa société LuckyChap Entairtainment. Au casting, Prime Video a réuni Maisy Stella (Nashville) et Aubrey Plaza (Parks & Recreation, The White Lotus) pour incarner sa version du futur. Autour de ce duo improbable : Percy Hynes-White (Mercredi), Maddie Ziegler (West Side Story, The Fallout) et Maria Dizzia (Orange is the new black).

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue du film My Old Ass ?

Alors qu'elle fête son passage à l'âge adulte en prenant des champignons hallucinogènes, Elliott se retrouve face à son "moi" de 39 ans. Quand cette version plus âgée commence à lui donner des conseils sur ce qu'elle devrait faire ou ne devrait pas faire, Elliott se met en tête de tout repenser à propos de la famille et de l'amour.

Quels acteurs au casting du film My Old Ass ?

Maisy Stella : Elliott

Aubrey Plaza : Elliott adulte

Percy Hynes-White : Chad

Maddie Ziegler : Ruthie

Maria Dizzia : Kathy

Seth Isaac Johnson : Max

Kerrice Brooks : Ro

Alain Goulem : Tom

Où voir le film My Old Ass en streaming ?

Le film My Old Ass est à regarder en exclusivité sur Prime Video le 7 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.