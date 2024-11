Le mystère de Shelter Bay : plongez au cœur d'une enquête qui fait froid dans le dos

"Le mystère de Shelter Bay" est une série documentaire traitant une affaire criminelle hors du commun. Disponible dès le 12 novembre 2024 sur Prime Video.

Le mystère de Shelter Bay est une série documentaire en trois parties qui retrace l'affaire et l'enquête sur la noyade de l'institutrice Laura Letts-Beckett dans les eaux glacées des montagnes Rocheuses canadiennes. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre ? Le mari de la victime est le seul témoin. La police a-t-elle raison de le soupçonner ?

À travers le témoignage des différents protagonistes de l'enquête, ce documentaire met en lumière de nombreuses questions sans réponse concernant les circonstances du drame. Disponible le 12 novembre sur Prime Video.

De quoi parle Le mystère de Shelter Bay ?

2010, Shelter Bay, Canada. Alors qu'elle profite d'une partie de pêche avec son mari, l'institutrice Laura Letts-Beckett se noie. Le seul témoin de ce mystérieux accident est son mari, Peter Beckett, un ancien conseiller municipal néo-zélandais au caractère bien trempé. Un an plus tard, ce dernier est arrêté, accusé de son meurtre. Les procureurs ont dépeint Beckett, âgé de 57 ans au moment de son arrestation, comme un homme cupide et menaçant, qui aurait non seulement tué sa femme pour s'enrichir, mais qui aurait également tramé un complot visant à tuer des témoins pendant son incarcération.

Après une intense enquête policière, un examen minutieux d'une relation tendue, un complot présumé pour tuer des témoins, et neuf ans derrière les barreaux avant un éventuel acquittement de celui qui n'a cessé de clamer son innocence, la vérité éclatera-t-elle au grand jour ? Peter Beckett a-t-il vraiment tué sa femme ou s'agit-il, comme il le prétend, de la plus grande erreur judiciaire du monde ?

Où voir Le mystère de Shelter Bay en streaming ?

Pour voir les trois épisodes de la série Le mystère de Shelter Bay, intrigant documentaire réalisé par Trish Neufeld, et se plonger dans une captivante histoire criminelle, il suffit de s'abonner à Amazon Prime Video. Sachez que la plateforme de streaming propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.