Le ministère de la sale guerre : Henry Cavill dans un nouveau film d'action explosif inspiré d'une histoire vraie

Action et comédie sont au programme du nouveau film de guerre de Guy Ritchie, "Le ministère de la sale guerre", disponible le 25 juillet sur Prime Video.

Guy Ritchie enchaîne les projets. Après sa série The Gentlemen sortie en mars sur Netflix, le réalisateur britannique revient déjà, cette fois avec un film de guerre à destination de Prime Video, qu'il a donc réalisé mais aussi co-écrit et co-produit. La plateforme du géant Amazon rend disponible Le ministère de la sale guerre le 25 juillet.

Il s'agit de l'adaptation d'un livre de Damien Lewis, lui-même basé sur des dossiers récemment déclassifiés du ministère britannique de la guerre, et inspiré d'événements réels, à savoir une véritable unité spéciale de soldats britanniques créée durant la Seconde Guerre Mondiale. Nommée "Special Operations Executive", ce service secret britannique a bel et bien été créé par Churchill le 19-22 juillet 1940 et dissout le 30 juin 1946. Son objectif : soutenir les mouvements de résistance des pays occupés.

Le film s'inscrit dans le genre comédie d'action. Opérations spectaculaires, cascades et humour se partagent l'affiche. Au casting très masculin de ce film, on compte Henry Cavill (The Witcher, Man of Steel), Alan Ritchson (Reacher, Fast & Furious X), Alex Pettyfer (Magic Mike, Le Majordome) et Eiza Gonzalez (Le problème à trois corps, Baby Driver).

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue du film Le ministère de la sale guerre ?

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre britannique Winston Churchill et un petit groupe de responsables militaires, dont l'auteur Ian Fleming, crée la toute première organisation de forces spéciales. Cette unité de combat ultra-secrète, composée d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs, entreprend alors une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat pas du tout conventionnelles. Leur approche audacieuse va changé le cours de la guerre et jeté les bases du SAS britannique.

Quels acteurs au casting du film Le ministère de la sale guerre ?

Henry Cavill : Gus March-Phillips

Alan Ritchson : Anders Lassen

Alex Pettyfer : Geoffrey Appleyard

Eiza Gonzalez : Marjorie Stewart

Babs Olusanmokun : Heron

Cary Elwes : Brigadier Gubbins " M "

Hero Fiennes Tiffin : Henry Hayes

Henry Golding : Freddy Alvarez

Rory Kinnear : Churchill

Til Schweiger : Heinrich Luhr

Freddie Fox : Ian Fleming

James Wilby : Viscount Algernon

Henry Zaga : Captain Binea

Danny Sapani : Kamili Kalu

Où voir le film Le ministère de la sale guerre en streaming ?

Le film Le ministère de la sale guerre est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 25 juillet 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.