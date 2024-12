Black Doves : un haletant thriller de Noël avec Keira Knightley sur Netflix

"Black Doves" est une série britannique créée par Joe Barton mêlant drame, espionnage et romance. Disponible le 5 décembre 2024 sur Netflix.

Pour les fans de thrillers d'espionnage et de drames psychologiques, voilà un cadeau de Noël en avance de la part de Netflix : Black Doves. Avec Keira Knightley et Ben Wishaw dans le rôle d'un improbable duo d'espions, les six épisodes de cette série combinent mystère, action, passion interdite et tension diplomatique avec pour toile de fond la ville de Londres à Noël.

Une bonne surprise pour le mois de décembre ? En tout cas, si l'on en croit la bande-annonce de Black Doves, l'action devrait être au rendez-vous. Sachez aussi que Netflix a d'ores et déjà renouvelé la série pour une deuxième saison.

Quelle est l'intrigue de Black Doves ?

Black Doves suit Helen Webb, une mère de famille à l'identité secrète qui, depuis des années, transmet à une mystérieuse organisation les secrets de son mari, un homme politique. Mais tout bascule lorsque Jason, son amant, est assassiné. La mentore d'Helen fait alors appel à Sam, un vieil ami, pour la protéger. L'enquête qu'ils mènent pour tenter de découvrir l'assassin va dévoiler une vaste conspiration aux multiples ramifications. Face aux dilemmes moraux qui se présenteront à eux, les deux espions feront-ils les bons choix ?

Quels acteurs au casting de Black Doves ?

Keira Knightley : Helen

Sarah Lancashire : Reed

Ben Whishaw : Sam

Andrew Buchan : Wallace

Andrew Koji : Jason

Kathryn Hunter : Lenny Lines

Ella Lily Hyland : Williams

Gabrielle Creevy : Eleanor

Omari Douglas : Michael

Luther Ford : Hector

Adeel Akhtar : Richard Eaves

Paapa Essiedu : Elmore Fitch

Où voir Black Doves en streaming ?

Pour découvrir Keira Knigthley telle que vous ne l'avez jamais vue, rendez-vous dès le 5 décembre 2024 sur Netflix. Pour cela, mais aussi regarder d'autres séries et films du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).