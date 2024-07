Divorce in the Black : de quoi parle le nouveau thriller de Tyler Perry ?

"Divorce in the Black" est un thriller dramatique écrit, réalisé et produit par Tyler Perry disponible sur Amazon Prime Video dès le 11 juillet 2024.

Si vous aimez les thrillers et les drames psychologiques, vous risquez fortement d'apprécier Divorce in the Black, le nouveau film de Tyler Perry. Comme dans Gone Girl ou Mariage Story, Divorce in the Black explore en profondeur les relations humaines, en particulier la trahison et la quête du véritable amour.

Disponible le 11 juillet 2024 sur Prime Video, le film réunit Meagan Good, Cory Hardrict ou encore Debbi Morgan. Et bonne nouvelle pour les fans de Tyler Perry, après Divorce in the Black et Black, White & Blue, il s'apprête à réaliser deux autres projets avec Amazon.

Quelle est l'intrigue de Divorce in the Black ?

Dans Divorce in the Black, Ava, qui travaille dans le secteur bancaire, est dévastée de voir que son mari Dallas a fait de leur mariage un échec. Elle, qui était prête à tout pour sauver cette union, déchante rapidement en découvrant les mauvaises actions de Dallas, qui ont brisé leur mariage, mais aussi la possibilité pour Ava d'être aimée par sa véritable âme sœur. Elle va maintenant se battre pour trouver sa voie et se libérer.

Quels acteurs au casting de Divorce in the Black ?

Meagan Good : Ava

Cory Hardrict : Dallas

Joseph Lee Anderson : Benji

Shannon Wallace

Taylor Polidore : Rona

Richard Lawson : Clarence

Debbi Morgan : Gene

Où voir Divorce in the Black en streaming ?

Pour découvrir comment se termine le mariage d'Ava et Dallas, rendez-vous sur Prime Video. Afin de voir Divorce in the Black ainsi que les nombreux autres films et séries du catalogue, dont le documentaire Le fils de Maxine : l'histoire de Tyler Perry, il suffit de s'abonner. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.