Ce Noël-là : Netflix dégaine le film d'animation de Noël signé par le scénariste de Love Actually

Nouveau film de Noël à ajouter à la longue liste que propose Netflix pour les fêtes : Ce Noël-là, disponible sur la plateforme. Les infos sur le programme.

Le Père-Noël aussi vit des moments éprouvants ! La nouvelle comédie animée de Noël de Netflix s'en empare dans un récit entremêlé de nombreuses intrigues, inspiré par la trilogie de livres jeunesse du scénariste et réalisateur Richard Curtis, à qui l'on doit les classiques Love Actually, Quatre mariages et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

Pour piloter ce traîneau plein de surprises, la production a choisi le réalisateur Simon Otto, rompu à l'exercice de magner rire et émotions dans des films d'animation puisqu'il a signé la trilogie Dragons. Le casting voix compte des noms très connus : le comédien britannique Brian Cox, incontournable patriarche de la série Succession, pour assurer les "ho ho ho" du Père-Noël. L'actrice irlandaise Fiona Shaw (Tante Pétunia dans les films Harry Potter) et la Britannique Jodie Whittaker (Broadchurch, Doctor Who) font aussi partie de la production.

Quelle est l'intrigue du film Ce Noël-là ?

Des récits croisés autour de l'amour et de la solitude, de la famille et des amis alors que Noël se profile dans la ville de Wellington avec de fortes tombées de neige qui vont perturber la nuit du 24 au 25 décembre comme jamais.

Quels acteurs font les voix originales du film Ce Noël-là ?

Brian Cox : le père-Noël

Fiona Shaw : Mme Trapper

Jodie Whittaker : Mme Williams

Lolly Adefope : Mme McNutt

Alex Macqueen : M. Forrest

Katherine Parkinson : Mme Forrest

Sindhu Vee : Mme Mulji

India Brown : Bernadette

Zazie Hayhurst : Sam

Sienna Sayer : Charlie

Jack Wiśniewski : Danny

Rosie Cavaliero : Mme Beccles

Paul Kaye : Yirrel

Guz Khan : Tornade

Andy Nyman : M. Beccles

Où voir le film Ce Noël-là en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Ce Noël-là en exclusivité sur Netflix à partir du 4 décembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).