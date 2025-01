Sakamoto Days : c'est quoi ce manga culte très attendu sur Netflix ?

Sakamoto Days, c'est l'adaptation anime du manga culte créé par Yuto Suzuki. La première saison de cette série est diffusée en streaming sur la plateforme Netfix le 11 janvier 2025.

Netflix et les mangas, c'est une grande histoire d'amour. One Piece, Beastars, Cowboy Bebop, la plateforme au N rouge adore adapter à l'écran les mangas les plus célèbres, en version live action ou animation, comme Sakamoto Days.

Cette nouvelle série d'animation crée par Masaki Watanabe, est adaptée de la série culte imaginée par Yuto Suzuki, qui suit la nouvelle vie d'un ancien tueur de légende : Taro Sakamoto. La première partie de la saison 1 de cette comédie d'action est disponible sur Netflix depuis le 11 janvier 2025. La deuxième partie sera diffusée à partir de juillet 2025.

Quel synopsis pour Sakamoto Days ?

Taro Sakamoto est un père de famille sans histoire qui mène une existence paisible avec sa femme et son enfant. Oui, mais voilà, Taro Sakamoto n'est pas seulement un homme d'âge moyen qui souffre d'embonpoint, c'est aussi un ancien tueur de légende aux compétences hors du commun. Un jour, son passé refait surface et d'anciens ennemis menacent la sérénité de son existence routinière. Taro va devoir reprendre du service, et une chose est certaine : la bagarre, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais.

Quel casting pour Sakamoto Days ?

Taro Sakamoto : Tomokazu Sugita

Tomokazu Sugita Shin Asakura : Nobunaga Shimazaki

Nobunaga Shimazaki Lu Shaotang : Ayane Sakura

Ayane Sakura Aoi Sakamoto : Nao Toyama

Nao Toyama Hana Sakamoto : Hina Kino

Hina Kino Heisuke Mashimo : Ryota Suzuki

Où découvrir Sakamoto Days en streaming ?

Sakamoto days est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 janvier 2025. Pour découvrir cette nouvelle série, ainsi que les nombreuses adaptations de mangas disponibles, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge en optant pour une des trois offres disponibles : 5,99 euros par mois (abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement Premium).