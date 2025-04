Mythic Quest : l'hilarante série d'Apple annulée, bientôt un dernier épisode pour dire adieu au programme

Mythic Quest est une sitcom américaine à voir sur Apple TV+. Plébiscitée des fans, elle s'achève pourtant au terme de sa quatrième saison.

Word of War Craft, Final Fantasy, Donjons et Dragon...même sans être un gamer, vous avez forcément entendu parler de ces jeux de fantasy ultra-célèbres. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de l'écran ? Depuis 2020, la série américaine Mythic Quest nous entraîne dans les coulisses du célèbre MMORPG (jeu multiplayer) fictionnel et nous livre tous les secrets de fabrication d'un jeu vidéo.

Cette sitcom, créée (et incarnée) par Rob McElhenney a déjà rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs et des critiques, elle a été également nominée pour plusieurs prix prestigieux comme les Primetime Creative Arts Emmy Awards et les Hollywood Critics Association TV Awards.

A l'issue de sa quatrième saison, diffusée au début de l'année 2025, Apple TV+ a décidé de mettre fin aux aventures d'Ian, Poppy, David, Brad, Jo, Dana et Rachel. Mais la saison 4 se terminait initialement sur un cliffhanger prometteur pour une cinquième saison : la série aura donc droit à un nouveau final pour conclure la série de manière satisfaisante pour les fans. Il doit être mis en ligne en avril 2025, la date de sortie de cette "mise à jour" n'a pas été annoncée.

Quelle est l'intrigue de Mythic Quest ?

Ian Grimm est le créateur et le directeur artistique du célèbre jeu multi-joueurs Mythic Quest. Chargé de développer le jeu et de nouvelles extensions pour rester compétitif, Ian peut compter sur une équipe déjantée, mais très impliquée. Malheureusement, entre bad buzz, problèmes techniques, visions artistiques divergentes et incompatibilités humaines, le quotidien de Ian est quelque peu chaotique et l'avenir du jeu Mythic Quest, incertain.

Quels acteurs au casting de Mythic Quest ?

Rob McElhenney : Ian Grimm

Ian Grimm Ashly Burch : Rachel

Rachel Jessie Ennis : Jo

Jo Imani Hakim : Dana

Dana David Hornsby : David Brittlesbee

David Brittlesbee Charlotte Nicdao : Poppy L

Poppy L F. Murray Abraham : C.W. Longbottom

Où découvrir Mythic Quest en streaming ?

La première saison de Mythic Quest est disponible sur Apple TV + depuis le 7 février 2020. Si la production d'une deuxième saison a rapidement été confirmée, Mythic Quest proposera d'abord deux épisodes spéciaux révélés respectivement le 22 mai 2020 et le 16 avril 2021. La seconde saison est sortie le 7 mai 2021 et la troisième saison le 11 novembre 2022. Pour finir, la quatrième saison est disponible sur Apple TV + depuis le 29 janvier 2025. Pour découvrir Mythic Quest, vous pouvez vous abonner à la plateforme Apple TV + en abonnement simple pour 9,99 euros par mois, ou en passant par l'offre myCANAL dès 19,99 euros par mois.