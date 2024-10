Where's Wanda ? Pour sa première série en allemand, Apple TV+ s'offre une comédie noire

La comédie noire Where's Wanda ? est le premier contenu en allemand diffusé sur la plateforme Apple TV +. Les huit épisodes de la première saison sont disponibles en streaming le 4 octobre 2024.

Apple TV + suit le tournant international opéré par Netflix depuis quelques années. Les séries allemandes sont réputées pour leur qualité et certaines se sont déjà hissées dans les tops des plateformes de streaming. On pense notamment à Dark, la série Netflix sur le voyage dans le temps qui a retourné le cerveau du monde entier et à Maxton Hall, le phénomène Amazon.

C'est désormais au tour d'Apple TV + de révéler sa nouveauté germanique avec Where's Wanda ?. Cette comédie, réalisée par Christian Ditter (Girl Boss, Célibataire mode d'emploi) et Tomi Baumann (Le Noël de trop), est disponible sur Apple TV + le 4 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Where's Wanda ?

Dedo et Carlotta Klatt vivent dans l'angoisse depuis que leur fille Wanda a disparu. Les recherches n'ont rien donné et les mois passent sans qu'on ne sache ce qui est arrivé à l'adolescente. Dedo et Carlotta décident alors de prendre les choses en main en menant leur propre enquête. Ils font appel aux talents d'informaticien de leur fils, Ole, et se procurent du matériel pour surveiller leurs voisins. Les Klatt vont alors réaliser que dans leur quartier, tout le monde a un gros secret à cacher et que la disparition de Wanda n'est pas le seul événement qui devrait les inquiéter.

Quel casting pour Where's Wanda ?

Heike Makatsch : Carlotta Klatt

Axel Stein : Dedo Klatt

Lea Drinda : Wanda Klatt

Leo Simon : Ole Klatt

Devid Striesow : Rüdiger

Joachim Król : Harald Hessel

Jasmin Shakeri : Küchler

Kostja Ullmann : Jonas Vinson

Palina Rojinski : Katarina Vinson

Nikeata Thompson : Detective Michelle Rauch

Où visionner Where's Wanda en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Where's Wanda ? sont disponibles sur Apple TV + depuis le 4 octobre 2024. Depuis sa création en 2019, le service de streaming du géant Apple est réputé pour sa sélection de films premiums et ses séries de qualité. Pour profiter de l'intégralité du catalogue Apple TV + vous pouvez vous abonner directement via la plateforme à 9,99 euros par mois, ou en souscrivant à une des formules myCANAL, qui comprennent toutes un accès aux contenus CANAL et Apple, dès 19,99 euros par mois.