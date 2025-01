En 6 heures, le retour de cette série espagnole va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Après l'énorme succès de son lancement, les fans de ce thriller espagnol peuvent enfin voir la saison 2.

Après une saison 1 très appréciée et longtemps en première place du top de Netflix début 2023, place à une saison 2 pour cette série espagnole appréciée. Le scénario se tisse autour de rapts d'enfants. Netflix donne l'occasion à ses abonnés de voir la suite de La petite fille sous la neige, à partir du 31 janvier sur la plateforme de streaming.

La fin du scénario des six premiers épisodes s'y prêtait bien puisque, dans les dernières minutes de l'épisode 6, l'héroïne Miren recevait une lettre alarmante avec la photo d'une jeune fille ligotée. L'occasion pour la journaliste de sauver d'autres enfants kidnappés et abusés du réseau pornographique dont elle aussi a fait les frais.

Pour incarner Miren, la production ibérique a choisi la comédienne Milena Smit, un mannequin et actrice espagnole qui a participé à deux films de Pedro Almodovar (Cross the Line et Madres paralelas). Son partenaire n'est autre que Miki Esparbé, vu dans Malnazidos et la série romantique Smiley (Netflix).

Quelle est l'intrigue de la série La petite fille sous la neige ?

Dans la saison 1, une enquête après la disparition d'une enfant de 5 ans dans les rues Málaga en plein défilé des Rois mages, poussait Miren, jeune journaliste-stagiaire, à aider la famille à la retrouver.

Dans la saison 2, Miren enquête à présent sur une école d'élite qui semble être au centre de la disparition et du meurtre de deux jeunes filles. Elle est accompagnée de Jaime, un journaliste d'investigation qui arrive à la rédaction du Diario Sur, fuyant son passé et s'efforçant de redorer sa réputation.

Quels acteurs au casting de la série La petite fille sous la neige ?

Milena Smit : Miren Rojo

Miki Esparbé : Jaime

Aixa Villagran : Millan

Marco Caceres : Chaparro

José Coronado : Eduardo

Hugo Welzel : Nacho

Luis Callejo : Garrido

Luis Bermejo : Alberto Mendoza

Vicente Romero : Cristobal Valdivia

Où voir la série La petite fille sous la neige en streaming ?

Pour regarder la série La petite fille sous la neige, dont la saison 2 débarque à partir du 31 janvier 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).