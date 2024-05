The 8 show : c'est quoi cette nouvelle série coréenne de Netflix qui ressemble à Squid Game ?

Après Squid Game, Netflix accueille un nouveau jeu dangereux sud-coréen avec The 8 Show, disponible à partir du 17 mai 2024. Les infos sur le programme.

Un jeu télévisé qui tourne au cauchemar… Netflix a déjà fait vivre ça à ses abonnés avec Squid Game mais remet le couvert avec The 8 Show, à partir du 17 mai 2024. Cette fois, l'angoisse se noue dans un hôtel où les participants d'un jeu remportent de l'argent en fonction du temps qu'ils y passent. Cette série sud-coréenne composée de 8 épisodes a été scénarisée et réalisée par Han Jae-rim (Défense d'atterrir).

Le casting est entièrement sud-coréen. Dans les rôles principaux, on retrouve le comédien Ryu Jun-yeol (The Night Owl, Reply 1988, Lucky Romance), l'actrice Chun Woo-hee (Une famille atypique, The Strangers) et la comédienne Park Jeong-min (La Frappe, Dongju : portrait d'un poète, La Traque).

Quelle est l'intrigue de The 8 Show ?

Huit personnes piégées dans un mystérieux immeuble de huit étages participent à Money Game, un jeu télévisé certes tentant, mais dangereux, grâce auquel leurs gains augmentent avec le temps. Confinées dans des chambres, elles doivent y rester 100 jours si elles veulent se diviser un gain de 44,8 milliards de wons. Attention cependant à ne pas trop dépenser car leurs frais de nourriture, d'eau et d'électricité sont déduits de la somme finale…

Quels acteurs au casting de The 8 Show ?

Ryu Jun-yeol : Jin Soo

Chun Woo-hee : Se Ra

Park Jeong-min : Philip

Lee Joo-young : Chun Ja

Lee Jung-hyun (II) : Chun Ja

Park Hae-joon

Bae Seong-woo : Sang Gook

Moon Jung-hee : Moon Jung

Où voir The 8 Show en streaming ?

La série The 8 Show est diffusée en exclusivité sur Netflix. Afin de profiter des huit épisodes, disponibles à partir du 17 mai 2024, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming américaine. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 19,99 euros par mois qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 13,49 euros par mois qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.