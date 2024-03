En 7 heures seulement, cette série britannique explosive cartonne sur Netflix

Plongez dans le monde du crime britannique avec cette nouvelle série Netflix survoltée créée par un réalisateur bien connu du public. C'est la série la plus vue du moment sur la plateforme de streaming.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix en ce moment ? La plateforme de streaming propose depuis le 7 mars une nouvelle série d'action explosive et décalée, qui va séduire les amateurs d'humour so british et tenir en haleine les adeptes de thriller dans le milieu du crime britannique. Le tout créé par un réalisateur reconnu au niveau international. Elle est d'ailleurs dans le top 1 des séries les plus vues du moment à travers le monde, et notamment en France où elle trône à la première place des programmes depuis sa sortie, devant Furies et Avatar.

The Gentlemen est un spin-off du film du même nom, sorti en 2020, salué par la presse et par le public. Comme le long-métrage, la série se déroule dans le milieu du crime et de la vente de drogue britanniques. Plus spécifiquement, on suit le personnage d'Eddie Horniman, qui hérite du manoir et du domaine de son père à son décès. A sa grande surprise, puisque son frère ainé a été évincé à son profit. Il va cependant découvrir que la propriété aristocratique accueille un immense empire du trafic de cannabis. Malgré lui, Eddie et sa famille se trouvent plongés dans l'univers du crime organisé. Mais Eddie va peu à peu prendre goût à ce monde dangereux.

Ce sont des visages connus qui peuplent le casting de la série The Gentlemen. A commencer par Theo James (Divergente, The White Lotus saison 2) dans le rôle principal. Il donne la réplique à Kaya Scodelario, révélée dans Skins puis Labythinthe, qui incarne la figure pensante du trafic de drogues. Daniel Ings (Lovesick, Sex Education), Joely Richardson (Nip/Tuck, The Patriot), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Vinnie Jones (ancien footballeur reconverti en acteur, vue dans Snatch notamment) et Ray Winstone (Les Infiltrés) sont également au casting de la série.

Les cinéphiles reconnaîtront le style du réalisateur britannique Guy Ritchie dans la série The Gentlemen : de l'ultra-violence avec de l'humour so british, le tout servi par un montage dynamique et original. Si le cinéaste britannique s'est imposé dans le film de gangsters à la Snatch ou Arnaques, crimes et botaniques, il a tenté de se diversifier avec plus ou moins de succès. Il adapte certaines aventures de Sherlock Holmes en 2009, avant de proposer le film d'espionnage Agents très spéciaux : code UNCLE. Il propose également une adaptation des aventures du roi Arthur, mais également le film en prises de vues réelle Aladdin. The Gentlemen, le film et la série signent donc un véritable retour au source pour le réalisateur. The Gentlemen est une série en huit épisodes, qui se regardent en sept heures seulement, à découvrir sur Netflix.