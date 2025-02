Meurtres à Åre : explications de la fin du polar suédois qui cartonne sur Netflix

"Meurtres à Åre" est une série policière suédoise basée sur les romans de l'autrice Viveca Sten, numéro 1 de Netflix depuis sa sortie le 6 février 2025.

C'est la dernière sensation de Netflix : Meurtres à Åre trône en tête des séries les plus vues du moment sur Netflix, et a devancé The Night Agent moins de 24 heures après sa sortie le 6 février 2025. Les abonnés de la plateforme se sont laissés surprendre par ce thriller suédois efficace, adaptation des deux premiers romans de la saga du même titre écrite par Viveca Sten (l'autrice de Meurtres à Sandhamn, également adaptée sur le petit écran).

La série suit une inspectrice de Stockholm en vacances en montagne, qui participe à l'enquête autour de l'étrange disparition d'une jeune femme, Amanda... qui va révéler un autre crime sordide, celui de Johan Andersson, un ancien champion de ski retrouvé démembré près d'une voie ferrée. Attention, la suite contient des spoilers sur la série.

Au fil des épisodes de Meurtres à Åre, les abonnés de Netflix découvrent qu'Amanda avait découvert qu'une femme de ménage était exploité par Bosse Risberg, l'époux de la propriétaire d'une entreprise de nettoyage. Elle comptait le dénoncer, mais Bosse l'a étranglée et abandonné sur un télésiège pour cacher ses agissements.

En revanche, pour le meurtre de Johan Andersson, c'est un pasteur qui est d'abord suspecté : son épouse entretenait en effet une liaison avec Johan. Mais c'est en réalité le beau-fils de la victime qui était le coupable : il cherchait à empêcher une violente dispute entre son beau-père et sa mère et l'a frappé avec une pelle, causant sa mort. La mère et son ex-mari ont alors tenu à maquiller l'homicide en accident en plaçant le corps sur la voie ferrée.

La série se conclut alors sur Hannah, sur le balcon de son chalet, incertaine face à l'avenir, alors que Daniel décide de son côté de s'occuper davantage de sa famille. De quoi ouvrir la porte à une éventuelle saison 2 ? Celle-ci n'a pour l'heure pas encore été officialisée.

Quelle est l'intrigue de Meurtres à Åre ?

Dans Meurtres à Åre, Hanna Ahlander, une inspectrice de Stockholm qui vient d'être suspendue de ses fonctions et de se faire larguer par son petit ami, décide d'aller se ressourcer à la montagne. Mais l'inquiétante disparition d'une jeune femme durant la nuit glaciale de la Sainte-Lucie la pousse à reprendre du service. Elle propose son aide à l'inspecteur Daniel Lindskog, qui, en manque d'effectifs, finit par accepter sa collaboration. Le duo doit bientôt faire face à un tourbillon de mystères plus complexes qu'il n'y paraît.

Quels acteurs au casting de Meurtres à Åre ?

Carla Sehn : Hanna Ahlander

Kardo Razzazi : Daniel Lindskog

Diana Gardner : Zuhra

Francisco Sobrado : Raffe

Frida Argento

Amalia Holm

Charlie Gustafsson

Où voir Meurtres à Åre en streaming ?

Pour les fans de polars nordiques, la sortie de la première saison de Meurtres à Åre, disponible le 6 février 2025 sur Netflix, est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour découvrir si Hanna et Daniel perceront les sombres mystères enfouis dans les paysages glacés de la Suède, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Pour cela, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).