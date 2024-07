Meurtre mode d'emploi : une star de la série Mercredi au casting du thriller de Netflix

Netflix met en ligne une nouvelle série policière cet été, avec une star de la série "Mercredi" dans le rôle principal.

Netflix met en ligne une nouvelle série policière en ce début du mois d'août. Dès le 1er août 2024, il est possible de découvrir Meurtre mode d'emploi, adaptation du roman du même nom de Dolly Wells, classé parmi les best-sellers du New York Times.

Emma Myers, actrice qui incarne Enid Sinclair dans Mercredi, y joue ici le rôle principal : celui d'une jeune femme intelligente et déterminée prête à prouver que le meurtre d'une lycéenne de son village n'est finalement pas résolu, et que le meurtrier accusé cinq ans auparavant est innocent. Les 6 épisodes sont mis en ligne dans leur intégralité dès le jour de la sortie.

Quelle est l'intrigue de Meurtre mode d'emploi ?

Cinq ans auparavant, Sal Singh est accusé d'avoir assassiné sa petite amie, Andie Bell. La police, tout comme le reste de la ville, est persuadée qu'il est coupable et l'affaire est classée. Mais Pip Fitz-Amobi, une lycéenne intelligente et déterminée, est bien décidée à prouver que ce n'est pas le cas. Et si Sal Singh est innocent, le meurtrier d'Andie est toujours en liberté.

Quels acteurs au casting de Meurtre mode d'emploi ?

Emma Myers : Pippa "Pip" Fitz-Amobi

Zain Iqbal : Ravi Singh

India Lillie Davies : Andie Bell

Rahul Pattni : Sal Singh

Asha Banks : Cara Ward

Yali Topol Margalith : Lauren Gibson

Jude Morgan-Collie : Connor Reynolds

Raiko Gohara : Zach Chen

Georgia Arron : Emma Hutton

Jessica Webber : Nat Da Silva

Henry Ashton : Max Hastings

Carla Woodcock : Becca Bell

Yasmin Al-Khudhairi : Naomi Ward

Où voir Meurtre mode d'emploi en streaming ?

Meurtre mode d'emploi est une série commandée par la BBC, d'abord diffusée au Royaume-Uni et en Irlande avant de sortir sur Netflix pour les abonnés français. Pour découvrir les 6 épisodes, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming. Pour rappel, les tarifs varient : 5,99 euros par mois pour un abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'abonnement standard et 19,99 euros par mois pour l'abonnement Premium.