Demain est un autre jour : Sofia Carson à l'affiche de la nouvelle romance de Netflix

Seconde chance et développement personnel, l'aventure à la rencontre de soi-même, portée par la comédienne et chanteuse... Voilà le programme de la nouvelle fiction de Netflix.

Réaliser ses rêves d'enfant à tout prix ! Dans la peau de son personnage, Sofia Carson va s'en donner les moyens dans ce film touchant estampillé Netflix disponible le 28 mars 2025. Réalisé par Adam Brooks, habitué du genre comédie romantique (il a déjà signé Un jour, peut-être), il explore plusieurs thèmes comme l'amour, les relations familiales et les nouveaux départs. Le ton reste léger même si cette production s'autorise aussi à flirter avec le drame.

Si l'actrice et chanteuse Sofia Carson (Pretty Little Liars : The Perfectionnists, Nos coeurs meurtries, Descendants) est l'héroïne de ce film romantique, elle est accompagnée par Kyle Allen (West Side Story), Sebastian De Souza (The Borgias, Skins) et Connie Britton, incontournable comédienne de la saga American Horror Story, présente aussi dans Zero Day, Dirty John etc.

Quelle est l'intrigue du film Demain est un autre jour ?

Encouragée par sa mère à réaliser les objectifs et les rêves dont elle avait fait la liste dans son enfance, Alex Rose se lance dans une aventure à la fois drôle et touchante qui va l'amener à percer des secrets de famille, à rencontrer l'amour et à se découvrir.

Quels acteurs au casting du film Demain est un autre jour ?

Sofia Carson : Alex Rose

Kyle Allen : Brad

Sebastian De Souza : Garrett

Connie Britton : Elizabeth

José Zuniga : Samuel

Jordi Molla : Johnny

Dario Ladani Sanchez : Lucas

Federico Rodriguez : Julian

Marianne Rendon : Zoe

Michael Rowland : Finn

Chelsea Frei : Megan

Luca Padovan : Ezra

Rachel Zeeger-Haag : Catherine

Donnetta Lavinia Grays : Ms Howard

Ben Warheit : Jackson

Lila Midriff : Ellie

Khouri St.Surin : Aaron

Où voir le film Demain est un autre jour en streaming ?

Pour regarder Demain est un autre jour, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).