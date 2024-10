Derniere nuit a Tremor : c'est quoi ce thriller espagnol à huis clos qui débarque sur Netflix ?

Dernière Nuit à Tremor est une série espagnole adaptée du roman "Dernière Nuit à Tremore Beach". La première saison de ce thriller psychologique est diffusée sur Netflix depuis le 25 octobre 2024.

Dernière Nuit à Tremor est une mini-série espagnole réalisée par Oriol Paulo, un spécialiste des thrillers psychologiques aux apparences trompeuses. Sa dernière création est adaptée du roman Dernière nuit à Tremore Beach, écrit par son compatriote Mikel Santiago.

Ce film, qui balance à la frontière du thriller et de l'horreur, interroge la réalité et manipule les spectateurs les plus avertis. Cette série est d'ores et déjà comparée à Shutter Island et aux films de M. Night Shyamalan (Sixième sens, les Autres), des films ou les héros se battent souvent contre... Eux-mêmes. Dernière nuit à Tremor est disponible en streaming sur plateforme Netflix depuis le 25 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Dernière nuit à Tremor ?

Alex est un compositeur au passé trouble. Parce qu'il a besoin d'être seul pour retrouver l'inspiration, il s'échappe à Tremor, un petit village espagnol en bord de mer. Ici, la nature sauvage et le vent règnent en maître sur les environs et Alex n'a pour seule compagnie que celle de ses voisins, un jeune couple. Un soir, le village est secoué d'une terrible tempête aux conséquences dramatiques. La vie d'Alex bascule alors dans un cauchemar tissé de doutes et de visions terrifiantes.

Quel casting pour Dernière nuit à Tremor ?

Ana María Polvorosa : Judy

Judy Javier Rey : Alex

Alex Pilar Castro : María

María Guillermo Toledo : Leo

Leo Josean Bengoetxea : Isaak

Isaak Alba Ribó : DJ Chloe

DJ Chloe Arnaud Préchac : Claude

Claude Corentin Lobet : Abogado

Abogado Victor Solé : Inspector López

Inspector López Annick Weerts : Miray

Où découvrir Dernière nuit à Tremor en streaming ?

Les huit épisodes de la minisérie Dernière nuit à Tremor sont disponibles depuis le 25 octobre 2024 sur la plateforme de streaming Netflix. Pour découvrir ce drame psychologique, et tous les contenus du catalogue du géant au N rouge, vous pouvez choisir une des trois formules proposées par le service : 5,99 euros/mois (abonnement essentiel), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement Premium).