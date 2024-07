"On ne peut plus revenir en arrière" : l'acteur qui joue Aemond dans House of the Dragon réagit à la fin de l'épisode 4

Ewan Mitchell, qui incarne Aemond Targaryen dans "House of the Dragon", a réagi à la bataille finale de l'épisode 4 de la saison 2, et explique les motivations de son personnage.

La guerre entre Targaryen se complexifie dans le dernier épisode de House of the Dragon. L'épisode 4 de la saison 2, mis en ligne sur Max en France le 8 juillet 2024, rebat les cartes de l'affrontement avec la première scène de bataille entre plusieurs protagonistes de l'intrigue. Attention, la suite contient des spoilers. Dans ce final, l'armée de Ser Criston Cole assiège Repos-des-Feux, demeure d'un allié de Rhaenyra. En l'apprenant, Rhaenys décide de s'envoler à dos de son dragon, Meleys, pour lui apporter du renfort. Il s'agissait en réalité d'un piège puisqu'Aemond attend avec Vhagar, dans le but d'abattre l'un des dragons de Rhaenyra.

Mais c'est sans compter Aegon qui décide de rejoindre l'affrontement avec son propre dragon, perturbant le plan de son frère et de sa Main. Les conséquences de cette bataille sont logiquement dramatiques : Aemond provoque la chute non seulement de d'Aegon, mais aussi de Rhaenys. Cette dernière meurt, tandis que la scène finale voit le fils borgne d'Alicent épée à la main contempler son frère (le roi), gisant inconscient au sol, avant d'être interrompu par un Criston Cole désespéré de la tournure des événements.

Ce final d'épisode laisse de nombreuses questions en suspens pour les fans : Aemond a-t-il voulu tuer son frère, ou était-ce un accident ? Que signifie cette scène ? A l'occasion d'une table ronde virtuelle, à laquelle Linternaute a pu participer juste avant la diffusion de l'épisode de House of the Dragon, l'acteur Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) a donné son ressenti sur cette bataille. Après celle-ci, en effet, il estime qu'"Aemond sait qu'on ne peut plus revenir en arrière."

Ser Criston Cole et Aemond avaient un plan dès le premier épisode de la saison. © Theo Whiteman/HBO

Le comédien de 27 ans a d'abord expliqué que ce piège a été mis en place dès le premier épisode de cette saison 2, lors de la scène où on aperçoit Ser Criston Cole et Aemond préparer un plan de bataille en tête-à-tête. Ewan Mitchell détaille : "Cole mobilise ses troupes de Port-Réal et lève une armée dans tous les villages, jusqu'à atteindre Repos-des-feux. L'idée, c'était qu'Aemond apporte un soutien aérien, en gros. Dans les derniers épisodes, on voit Aemond et Cole manipuler le conseil pour obtenir ce qu'il veulent, parce qu'ils estiment que la guerre est inévitable et qu'ils veulent garder le contrôle." Tout a donc mené à cette bataille.

Mais, comme on a pu le voir, le plan ne se déroule pas comme prévu. "Aegon (Tom Glynn-Carney) se lance dans une bataille qu'il ne comprend pas totalement, il n'a pas vraiment conscience de ce dont les dragons sont capables. Aemond, oui." Il loue ainsi les "différentes facettes" de ce personnage, "qui a eu conscience très tôt que pour obtenir ce qu'il veut, il devait aller le chercher lui-même. Il a énormément de choses à prouver."

"On ne sait pas ce qu'il pense"

Mais Aemond avait-il prévu la conclusion dramatique de l'affrontement ? "Ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'on ne sait pas s'il a sciemment voulu éliminer Rhaenys et Aegon en même temps. Ou est-ce qu'Aegon était simplement sur son passage ?" La réponse reste donc en suspens. Et quel est l'objectif d'Aemond dans la dernière scène, alors qu'il s'approche de son frère gisant au sol une épée à la main avant d'être interrompu par ser Criston Cole ? Rappelons que dans le roman, Aegon est grièvement blessé mais toujours vivant suite à cette affrontement. La série choisit de laisser le doute sur sa survie ou non.

Ewan Mitchell préfère garder le mystère sur les intentions de son personnage : "J'ai choisi de jouer Aemond cette saison en faisant en sorte qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'il pense. C'est ce que je trouve fascinant avec ce personnage : on ne sait pas ce qu'il pense ni ce qu'il va faire lorsqu'il se tient au-dessus du corps d'Aegon à la fin de l'épisode 4. Et si je donnais la réponse, les gens arrêteraient de se poser la question." Aux fans de se faire leurs propres théories désormais, en attendant le prochain épisode de House of the Dragon.