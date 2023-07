Ce personnage de Friends aurait pu être détestable si son interprète n'avait pas procédé à quelques changements bienvenus

Cet acteur a sauvé ce personnage de Friends pour le plus grand bonheur des fans. Le scénario de la série était en effet bien différent à l'origine.

"Friends" fait partie de ces rares séries devenues instantanément cultes et qui ont séduit des générations de téléspectateurs. Si les ressorts scénaristiques et les gags sont devenus mémorables, le succès de ce programme repose également sur ses interprètes. Grâce à "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer sont devenus des stars internationales indissociables de leurs personnages de la série.

Difficile donc d'imaginer que "Friends" aurait pu être bien différent : Courteney Cox aurait dû jouer le personnage de Rachel, tandis que Monica et Chandler ne devaient, à l'origine, pas finir en couple. Pire encore, l'un des six personnages principaux ne devait pas être aussi drôle et adoré des fans.

A l'origine, les scénaristes avaient écrit le personnage de Joey comme quelqu'un de très antipathique. Il devait, d'ailleurs, finir en couple avec Monica et former le couple principal de la série. D'ailleurs, les créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, ont confié à NBC News qu'ils n'avaient pas envie que ça soit Matt LeBlanc qui incarne Joey à l'origine, et que l'acteur avait mis en doute le personnage tel qu'il était initialement écrit lors de son audition.

Faisant fi des directives qui lui avaient été données au moment de passer le casting, Matt LeBlanc a décidé d'incarner le personnage différemment de la manière dont il était écrit, pour le jouer tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un pari qui s'est avéré finalement payant et qui a totalement changé la vie de l'acteur.