Mort de Chance Perdomo : ce que l'on sait sur l'accident fatal qui a emporté l'acteur de "Gen V"

Chance Perdomo est décédé dans un accident de moto le 29 mars 2024. L'acteur connu pour son travail dans "Les nouvelles aventures de Sabrina" et "Gen V" était âgé de 27 ans.

Les fans de l'univers The Boys sont en deuil. L'acteur Chance Perdomo est décédé le 29 mars 2024. Il était âgé de 27 ans. Son agent a annoncé la triste nouvelle auprès du média The Wraps, indiquant que le jeune comédien a été impliqué dans un accident de moto. Selon le média anglophone, personne d'autres ne serait impliqué dans l'accident, ont indiqué les autorités aux agents de l'artiste. Pour l'heure, les circonstances exactes de cet accident n'ont pas été rendus publics.

Chance Perdomo était un acteur en vogue, particulièrement pour les sériephiles abonnés aux plateformes de streaming. Il avait incarné le personnage d'Ambrose Spellman dans la série Netflix Les nouvelles aventures de Sabrina, de 2018 à 2020. Il a également incarné le personnage de Landon Gibson dans les trois derniers films de la saga After. Par la suite, c'est au sein de l'univers The Boys que l'acteur de 27 ans s'est fait un nom. Il incarnait en effet Andre Anderson, l'un des personnages principaux du spin-off Gen V, qui se déroule dans une université pour apprentis super-héros.

Le tournage de Gen V en suspens

L'acteur devait d'ailleurs reprendre prochainement le tournage de la saison 2 de Gen V, produite par Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television pour Prime Video. Selon des informations de The Wrap, le tournage a été repoussé suite au décès de Chance Perdomo.

"On n'arrive pas à réaliser la nouvelle, ont indiqué les producteurs de la série dans un communiqué de presse. Pour tous ceux qui le connaissaient et ont travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un acteur incroyablement talentueux, et plus que tout, une personne vraiment gentille. Parler de lui au passé ne fait aucun sens. Nous sommes désolés pour sa famille, et nous sommes en deuil de notre ami et collègue."