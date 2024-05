Pour la fête des mères, Chuck Norris partage 8 secrets de longévité de sa maman centenaire. Et c'est musclé !

A 84 ans, Chuck Norris rend toujours hommage à sa mère centenaire à l'occasion de la fête des mères. Il vient de publier 8 principes de vie qui ont assuré sa longévité...

À l'occasion des 103 ans de sa mère et à quelques jours de la fête des mères aux Etats-Unis, Chuck Norris a publié un long article pour lui rendre hommage sur le site très conservateur WorldNetDaily (WND). Agé lui-même de 84 ans, l'icône des arts martiaux et personnage célèbre des dimanches après-midi de TF1, a dévoilé les huit principes de vie qui ont, selon lui, contribué à la longévité et au bonheur de sa génitrice. Ces principes ont été distillés au milieu de références à Donald Trump et à la Bible, de paraboles pas toujours très faciles à comprendre et de longues leçons de morale sur le travail, la nécessité de se prendre en mains sans rien attendre de l'Etat, la famille, l'ouverture aux autres... Le tout sans oublier la nostalgie de cette époque où l'église jouait un rôle central dans la société.

Chuck Norris a d'abord rappelé l'importance de ne jamais être surpris par les difficultés. Selon lui, sa mère a toujours eu une attitude résiliente face aux épreuves ainsi qu'une capacité à combattre l'inquiétude et à revenir aux bases dans les périodes difficiles, notamment durant la Grande Dépression. L'humilité et la volonté de travailler sont d'autres leçons à retenir selon lui. Sa mère, qui a vécu dans la pauvreté durant les années 1930, a toujours valorisé tout travail comme un bon travail.

Capture du billet publié par Chuck Norris sur WND, site de l'alt-right souvent jugé conspirationniste. © Capture WND

Un autre des secrets de maman Norris réside dans l'amour et les relations humaines. Norris souligne combien sa mère a valorisé la famille et les amis, considérant ces liens comme une richesse inestimable, malgré la pauvreté matérielle. Aider les autres est aussi un point crucial selon l'ancien Texas Ranger. Il raconte comment, même pendant les périodes de grande précarité, sa mère n'a jamais cessé de tendre une main généreuse à ceux qui en avaient besoin. Une générosité essentielle à une vie épanouie.

La foi, enfin, a joué un rôle central dans la vie de la mère de Chuck Norris et est même mentionnée à deux reprises. La famille Norris a toujours été profondément ancrée dans sa communauté religieuse, et "se tourner vers le Seigneur pour obtenir de l'aide" constitue ainsi le septième principe. "Continuer à persévérer dans la prière" est le huitième et dernier principe évoqué et permettrait de "surmonter les obstacles et maintenir l'espoir face à l'adversité". L'important c'est d'y croire évidemment.

Les conseils prodigués par "mère Norris" résument bien sa philosophie de vie. Bien sur, ensuite, c'est à vous de choisir :

Ne soyez pas surpris par les difficultés Combattez toujours l'inquiétude Revenez à l'essentiel Soyez humble et prêt à travailler Soyez riche en amour Aidez les autres Dirigez-vous vers le Seigneur pour obtenir de l'aide et de la force Continuez à persévérer dans la prière

Chuck Norris, lui, conclut tout en nuance : "C'est ainsi que nous pouvons rendre à l'Amérique sa grandeur ! C'est garanti !!". Le dernier message sera évidemment pour sa mère : "Maman, je ne sais pas ce qui est le plus difficile à croire : que tu aies 103 ans ou que tu aies un fils qui a 84 ans ! Quoi qu'il en soit, je suis tellement reconnaissant que tu sois ma mère. J'ai l'ai toujours été. Nous avons traversé des moments difficiles dans cette vie, et nous sommes toujours forts, grâce à toi".