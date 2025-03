C'est officiel : voici quand le chèque énergie sera envoyé aux Français

Plus de 5 millions de ménages vont bénéficier (tardivement) de cette aide.

Elle était attendue depuis longtemps, c'est désormais officiel. Le gouvernement vient d'annoncer la date d'envoi du fameux chèque énergie, dont plus de 5 millions de Français bénéficient chaque année. Habituellement, cette aide financière est versée au printemps, permettant ainsi aux ménages de régler une partie de leurs factures hivernales.

Mais en 2025, cela va changer ! Il va falloir patienter bien plus en raison d'une modification technique repoussant la date d'envoi du chèque. Sollicité depuis plusieurs semaines sur le sujet, le ministère de l'Economie ne s'avançait pas sur le nouveau calendrier, indiquant simplement un report au "second semestre". Les échéances ont enfin été fixées et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le budget des plus démunis.

Selon un communiqué de l'administration, l'envoi des premiers chèques énergie n'aura lieu qu'au mois de novembre, soit sept mois plus tard que d'habitude. Comme d'habitude, les personnes éligibles n'auront aucune démarche à effectuer. L'envoi sera automatisé. "Une liste des bénéficiaires sera établie en croisant les informations détenues par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les données des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité (GRD), et celles des fournisseurs d'électricité", détaille Bercy.

Toutefois, pour les personnes qui estiment être éligibles et qui ne l'auront pas reçu, une plateforme de réclamation sera mise en place en ligne et une demande pourra également être formulée par courrier.

Ce retard dans le calendrier pourrait inquiéter les ménages aux finances fragiles. Car le chèque, d'un montant maximum de 277 euros, leur permet de financer une partie de leurs dépenses d'électricité ou de gaz. Un soutien économique de poids qui va entraîner un trou dans le budget.

Pour limiter les conséquences, le ministère a demandé aux fournisseurs d'énergie "de faire preuve de souplesse à l'égard des clients potentiellement éligibles, en particulier ceux précédemment bénéficiaires du chèque énergie."

En cas d'impayé de la part de ces clients, la coupure de l'électricité, par exemple, ne s'appliquera pas. Toutefois, une baisse de la puissance pourra être appliquée. Un possible impact sur le quotidien des Français éligibles, conséquence d'un retard de l'Etat…