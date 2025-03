Le marc de café est très bon pour votre jardin - sauf sur ces 10 plantes

Le marc de café est un excellent engrais pour de nombreuses plantes, mais il ne convient pas à toutes.

Le marc de café est une très bonne alternative gratuite aux engrais vendus dans le commerce. De nombreux jardiniers l'utilisent dans leur jardin. Riche en azote, phosphore et potassium, il favorise la croissance des plantes, améliore la structure du sol et attire les vers de terre. Bien que le marc de café puisse être très bénéfique pour de nombreuses plantes, toutes n'apprécient cependant pas la forte concentration de caféine et d'acides qu'il contient.

Certaines plantes ne réagissent pas bien à cet ajout organique et peuvent souffrir d'une acidité excessive ou d'un excès d'azote. Une surdose de marc de café ne convient pas non plus aux semis et aux jeunes plantes, et peut également nuire à la croissance de certains légumes et certaines herbes qui préfèrent un sol alcalin et calcaire. Le marc de café ne convient donc qu'aux plantes qui ont besoin d'un sol acide pour prospérer.

© GamePixel - stock.adobe.com

Avant de l'utiliser, il est essentiel de bien connaître les besoins de vos cultures. Pour les plantes sensibles à l'acidité ou à l'excès d'azote, mieux vaut opter pour d'autres types de fertilisants naturels comme le compost bien décomposé ou la cendre de bois. Voici dix plantes qui n'aiment pas le marc de café comme engrais :