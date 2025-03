Ce nouveau service de Picard arrive partout en France - il sera possible de faire ses courses à n'importe quelle heure

Après des tests très concluants à Paris, Picard va étendre son nouveau concept à d'autres villes de France.

Paris, Lyon, Orléans, Lille, Bordeaux… Picard étend son nouveau concept à travers toute la France. Lancé dans la capitale en 2019, il a eu un franc succès, à tel point que la marque de surgelés française souhaite atteindre les 300 points de vente avant la fin du premier trimestre 2025.

Appelé le Snackbar, il s'agit en fait d'un distributeur automatique de repas à réchauffer. Accessible 24 heures /24 et 7 jours sur 7, ce dernier propose en continu 11 plats salés et six desserts sucrés différents, renouvelés une fois par mois. Exotiques, bio, végétariens ou encore terroirs, Picard assure que son Snackbar contient des produits correspondants à tous les régimes et à toutes les exigences. L'enseigne vend ses best-sellers comme le poulet curry coco ou les coquillettes au jambon, ainsi que des offres adaptées à chacune des saisons. Tous ces plats sont disponibles à un tarif allant de 3 à 6 euros.

Ce service est en majorité implanté dans des lieux très passants comme des hôpitaux, des universités ainsi que des entreprises, mais on peut aussi le trouver dans les structures éloignées de solutions alternatives. L'entreprise française a donc imaginé son automate tactile dans le but d'offrir une "offre alimentaire flexible adaptée aux changements du monde du travail", explique la marque.

© Picard

En plus d'être disponibles partout et à toute heure du jour et de la nuit, ces distributeurs dernier cri sont entièrement connectés et pilotés à distance. Le réapprovisionnement se fait par exemple en fonction des ventes et des stocks, suivis en temps réel grâce à la connexion internet de la machine. "Chez certains de nos clients, cet approvisionnement peut être quotidien, chez d'autres, 2 ou 3 fois par semaine suffisent", précise Picard. "L'approvisionnement et le nettoyage réguliers sont opérés par un livreur dédié ; le suivi à distance de la température de la machine pour garantir le respect de la chaine de froid est fait en continu", explique également le géant de l'alimentation surgelée.

Bien entendu, Picard n'est pas la seule entreprise à s'être placée sur le marché des distributeurs de plats préparés. La plus connue est sans aucun doute Just Queen, qui propose des pizzas réfrigérées réchauffées sur place. Le fabricant français Filbing distribution propose également des casiers alimentaires réfrigérés dans lesquels sont entreposés des légumes, de la viande ou encore du fromage accessibles en libre-service.