SPIDERMAN 2. Dans Far From Home, Spider-Man tombe amoureux de MJ. Dans la vraie vie, Tom Holland et Zendaya sont-ils en couple ?

[Mis à jour le 13 février 2022 à 20h45] Dans Spider-Man : Far from Home, deuxième volet des aventures de l'homme araignée avec Tom Holland, Peter Parker tombe sous le charme de MJ. Dans la vraie vie, l'acteur de 25 ans est bel et bien en couple avec sa partenaire à l'écran, Zendaya. Ils ont été photographiés par le média Page Six en train d'échanger un baiser dans une voiture pour la première fois en juillet 2021. On ne sait pas toutefois s'ils étaient en couple au moment du tournage de Far from Home, sorti en 2019

Depuis, Tom Holland et Zendaya n'ont jamais véritablement officialisé leur relation, mais le jeune couple est apparu à plusieurs reprises côte à côte lors d'événements privés ou photographiés par les paparazzis. Sur les réseaux sociaux, ils ne manquent pas d'interagir l'un avec l'autre, s'appelant respectivement "My Spider-Man" ou "My MJ". Selon des informations de The Mirror, Tom Holland et Zendaya auraient acheté une maison à Londres d'une valeur de 3,5 millions d'euros. Plus récemment, ils sont apparus ensemble dans le succès planétaire Spider-Man : No Way Home, troisième volet de la franchise.

En savoir plus

Synopsis - Après les événements survenu dans Avengers Endgame, Peter Parker a besoin d'une pause loin du costume de Spider-Man. Il décide donc de reléguer ses missions de super-héros au second plan et de partir en vacances dans le but de faire un road trip en Europe avec ses amis MJ et Ned. Là-bas, il est rattrapé par Nick Fury qui lui impose de reprendre le costume de l'homme-araignée afin de collaborer avec un étrange homme qui se fait appeler Mysterio...

Aux Etats-Unis, le consensus critique était plutôt très positif autour de Spider-Man Far From Home à sa sortie, en juillet 2019. Les nouvelles aventures de Peter Parker en Europe ont semble-t-il convaincu puisque l'agrégateur d'avis des professionnels et du public donnait 93% de notes positives pour les critiques pros (sur 188 critiques réunies au moment de sa sortie) et 98% de notes positives pour les avis des spectateurs (sur 928 avis déposés au moment de sa sortie).

En France, le dernier né des studios Marvel a subi un accueil un peu plus mitigé. Le Monde trouve que la comédie de Spider-Man Far From Home est "plutôt réussie" mais son scénario reste "confus". De son côté, Le Journal du Geek est plus convaincu : il s'agit d'un "divertissement haut de gamme" et qui arrive même à intégrer "les meilleurs films sur l'homme-araignée". La rédaction d'Ecran Large est quant à elle moins dithyrambique, expliquant que Far From Home "n'est pas la conclusion attendue d'Avengers Endgame". Le long-métrage de Jon Watts est ainsi qualifié de "mou, paresseux, mensonger sur ce qu'il nous vend". Chez Première, on a visiblement bien apprécié Spider-Man Far From Home, "certainement le plus réussi depuis le reboot de la franchise de l'homme-araignée". Dans les colonnes du Figaro, on peut également lire de la satisfaction : "Far From Home s'en sort avec les honneurs" en proposant une conclusion à Avengers Endgame "sans oublier le côté pop pétillant du teen movie estival".

Côté casting, on prend les mêmes et on recommence dans Spider-Man Far From Home. Tom Holland reprend bien sûr le rôle de Peter Parker / Spider-Man et le long-métrage signe le retour de Zendaya dans le rôle de MJ. Jon Favreau (Happy Hogan) est lui aussi toujours là après être apparu dans Homecoming, tout comme Marisa Tomei dans le rôle de Tante May. Au rang des nouveautés au casting, notons l'arrivée de certains vétérans de la saga Marvel au cinéma : Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury mais aussi Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill. Enfin, nouvel ajout au casting et non des moindres : Jake Gyllenhaal est Mystério dans Spider-Man Far From Home. Une belle ribambelle de stars pour cette suite !

Les bandes-annonces de Spider-Man Far From Home ont très tôt révélé l'arrivée de Mystério, personnage joué par Jake Gyllenhaal. Dans les trailers, on nous explique que Mystério vient d'une autre dimension du "multivers" et que Spider-Man doit l'aider à y retourner. Du moins c'est ce que semble lui dire Nick Fury. On peut d'ailleurs voir Mystério combattre d'énormes créatures élémentales à Venise. Mais c'est qui ce Mystério ? Pour en savoir plus, il faut faire un tour dans les comics Marvel.

Dans les comics, Mystério a connu plusieurs incarnations mais celle sélectionnée par les scénaristes de Spider-Man Far From Home n'est autre que Quentin Beck. Il s'agit d'un cascadeur spécialisé dans les effets spéciaux. Caché derrière un costume vert et un casque capable de l'entourer d'images holographiques, il prend le nom de Mystério, le maître de l'illusion. Créé par les maîtres Steve Ditko et Stan Lee en 1964, Mystério en veut à Spider-Man et a pour objectif de se faire connaître en mettant un super-héros hors d'état de nuire. Pour autant, à l'heure qu'il est, difficile de savoir si cette intrigue tirée des comics sera celle choisie par le film de Jon Watts.

Attention spoilers de Spider-Man Far From Home. Ne lire ce paragraphe que si vous avez déjà vu le film. Au milieu du générique de Spider-Man Far From Home, on peut retrouver Peter Parker de retour à New York. Il découvre une vidéo qui va sceller son avenir : une vidéo posthume de Mystério qui explique que c'est Spider-Man qui a causé l'attaque des drones. En plateau pour le Daily Bugle, J. Jonah Jameson (J.K. Simmons qui reprend son rôle pour l'occasion) reprend sa sempiternelle diatribe sur le côté dangereux de l'homme-araignée. Il en profite pour révéler la véritable identité de Spider-Man : Peter Parker ! Une fois encore, Marvel ne s'embarrasse pas trop des identités secrètes de ses héros. Le studio en profite d'ailleurs pour renvoyer à une scène marquante des comics Civil War où Peter Parker révélait de lui-même son identité de super-héros.

Si vous avez patienté jusqu'à la fin du générique de Spider-Man Far From Home, vous avez découvert dans la deuxième scène post-générique que le Nick Fury que l'on voit tout au long du film n'est autre que Talos, un Skrull métamorphe qui s'est transformé en patron du SHIELD. Pendant ce temps, le vrai Fury se dorait la pilule sur une île paradisiaque... Enfin pas tout à fait ! La scène post-générique révèle que Nick Fury est en réalité sur un vaisseau spatial Skrull en plein espace. Voilà qui semble confirmer la mise en marche de Captain Marvel 2 puisque Talos, les Skrull et Nick Fury sont tous des personnages importants du précédent Captain Marvel. Voir Nick Fury dans l'espace rappellera sans doute des souvenirs aux fans des comics puisque dans les BD le SHIELD crée une antenne spécialement dédiée aux combats dans l'espace : le SWORD (le bouclier et l'épée, vous l'avez ?) Avec cette dernière scène, Marvel Studios semble donc confirmer que la suite du MCU se dirigera encore plus vers l'espace.