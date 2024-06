Un sixième film de la franchise "Hunger Games" va voir le jour prochainement. Voici tout ce que l'on sait déjà sur ce projet.

La franchise Hunger Games est loin d'être terminée après la conclusion de l'histoire de Katniss. Après La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur qui racontait la jeunesse du président Snow, au tour d'Haymitch Abernathy d'être au cœur de l'intrigue. Le mentor de Katniss et Peeta sera le héros du prochain roman de Suzanne Collins, déjà prévu pour une sortie en librairie en 2025. Intitulé Sunrise of the reaping, l'histoire se déroulera 24 ans avant les jeux de Katniss pour dépendre la jeunesse du personnage incarné par Woody Harrelson, lorsqu'il a remporté la 50e édition des Hunger Games, après lesquels il n'a plus jamais été le même.

Dans la foulée, un film qui adaptera ce roman a été annoncé dans un post sur X, anciennement Twitter. Il faudra cependant se montrer particulièrement patient, puisque la date de sortie est pour l'heure fixée au 20 novembre 2026. On ne sait pas encore quel acteur pourrait incarner Haymitch Abernathy dans ce nouvel épisode de Hunger Games, mais il semble probable que les visages que nous connaissons déjà, comme ceux de Jennifer Lawrence ou Woody Harrelson, ne seront pas de la partie vue que l'intrigue se déroule deux décennies avant, à moins d'un cameo clin d'oeil aux futurs événements.

Synopsis - Découvrez les 50e Hunger Games et comment le personnage d'Haymitch Abernathy a réussi à sortir vainqueur de cette édition anniversaire sanglante.