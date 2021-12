BOHEMIAN RHAPSODY FILM. Rami Malek incarne Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody. Mais l'acteur oscarisé a-t-il véritablement chanté pour les besoins du film ?

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 20h45] Rami Malek a eu la lourde responsabilité d'incarner Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, biopic du groupe Queen sorti en 2018. Et le pari fut payant puisqu'il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur l'année suivante. Si le comédien s'est donné corps et âme pour ce film, adaptant sa gestuelle et son parler à celui de la légende du rock, est-ce l'acteur qui chante ?

Lorsqu'on regarde le film Bohemian Rhapsody, biopic sur Freddie Mercury et son groupe Queen, il est difficile de savoir si l'on est vraiment en train d'entendre la voix de son acteur principal Rami Malek ou bien celle de Freddie Mercury. C'est tout à fait normal puisque la production a utilisé un procédé complexe pour arriver à ce résultat très spécifique. Du propre aveu de Rami Malek auprès de Metro aux Etats-Unis, c'est "un amalgame de plusieurs voix" qui ont été mixées pour donner cette signature vocale unique. Selon les informations su New York Times, la voix de Rami Malek et celle du chanteur canadien Marc Matel ont été mixées afin de répliquer l'amplitude vocale de Freddie Mercury.

Comment Rami Malek s'est-il préparé à incarner Freddie Mercury ?

C'est un procédé que Rami Malek assume totalement comme il l'a confirmé auprès du journal 20 Minutes. Il explique en effet que, sur le tournage "Je chantais moi-même, mais j'ai été doublé pour les scènes chantées. Il était cependant capital qu'on puisse se servir de mes expressions physiques dans le film, bien qu'il m'ait été impossible de reproduire la façon de chanter de Freddie Mercury." Si bien que, dans le film finalisé, vous n'entendez ni Rami Malek ni vraiment Freddie Mercury. L'illusion du cinéma à son maximum en somme.

Dans une interview avec Le Dauphiné Libéré, Rami Malek a expliqué comment s'est déroulée sa préparation pour Bohemian Rhapsody. Afin de se fondre dans le personnage de Freddie Mercury, l'acteur a notamment dû chausser un dentier pour répliquer la denture particulière du chanteur mais ce n'est pas tout puisqu'il a aussi pris des cours de chant et de piano. De plus, il a eu l'occasion de suivre un entraînement vocal "parce qu'il a une voix unique". Pour autant, il n'a pas cherché les conseils d'un chorégraphe pour l'aider à répliquer la gestuelle de Freddie Mercury car "tout en lui était spontané et c'est ça qui le rendait si spécial."

Et Rami Malek n'a pas forcément eu beaucoup de temps de tournage avant de se lancer dans le grand bain puisque, comme il l'a raconté sur NBC à Jimmy Fallon, les scènes tournées pour le concert du Live Aid "considéré comme l'un des plus grands concerts de rock de tous les temps... Pour une raison qui m'échappe, les producteurs ont décidé qu'on les tournerait le premier jour de tournage !" Une décision que Rami Malek a vécue comme un véritable baptême du feu en tant qu'acteur.

Sa rencontre avec les membres du groupe Queen

Sur le plateau de Stephen Colbert sur CBS, Rami Malek a également raconté l'anecdote de sa première rencontre avec les membres du groupe Queen. C'était dans les mythiques studios d'Abbey Road. "J'ai vu cette photo dédicacée du groupe Queen et le visage de Freddie Mercury qui me disait 'Ne fais pas ça'. [...] J'ai fini par les regarder me regarder [jouer Freddie Mercury] pour la première fois. Pas de pression !"

En savoir plus

Synopsis - Le film retrace l'incroyable carrière et les excès du chanteur emblématique Freddie Mercury et le destin exceptionnel de son groupe Queen. La vie du chanteur britannique qui a brisé les conventions, est racontée de son succès fulgurant jusqu'à son concert triomphal du Live Aid.