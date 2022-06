JURASSIC WORLD 3. Le dernier film de la franchise "Jurassic World" est sorti au cinéma ce mercredi 8 juin 2022. Mais qu'en ont pensé les critiques ?

[Mis à jour le 8 juin 2022 à 11h03] Les humains doivent apprendre à cohabiter avec les dinosaures dans Jurassic World 3 : le Monde d'après, en salles ce mercredi 8 juin 2022. Il s'agit de la conclusion de la saga débutée en 2015 par Colin Trevorrow. Malgré l'attente à l'idée de retrouver l'univers de Jurassic Park, les critiques françaises sont très mitigées sur la qualité de cet ultime épisode. Ce dernier épisode joue la carte de la nostalgie, puisque, selon Cinemateaser, "en dépit de quelques belles images et une thématique intéressante, Le Monde d'après rejoue maladroitement des scènes mythiques du premier volet".

Parmi les critiques positives sur Jurassic World 3, c'est le divertissement qui prime. Télé Loisirs concède que cette conclusion est "visuellement saisissante, mêlant spectacle, science, humour, frisson et émotion", tandis que Le Parisien salue le travail effectué sur les dinosaures. Pour Le Figaro enfin, "ce sixième long-métrage sait rester à sa place. Il se contente d'être un spectaculaire divertissement sans autre prétention philosophique".

Les critiques négatives pointent du doigt l'écriture du long-métrage. "Le nouveau Jurassic World est plombé par son fan service mécanique et son écriture faiblarde", lapide Première, tandis que Le Point est aussi tranchant lorsqu'il qualifie le film de "tristement médiocre". De son côté, le média régional La Voix du Nord estime que "les vraies bonnes idées" sont "mal exploitées", et que les dinosaures du film sont loin d'être aussi inquiétants que ceux des premiers Jurassic Park. "Souvenez-vous donc de ce que ces animaux incarnaient jadis. Et pleurez." Ecran Large est encore plus lapidaire, résumant le film à une "intrigue idiote" "enfermée dans un énième enclos à concepts, qui l'autorise à rejouer le film originel, orchestré avec une incompétence quasi-miraculeuse".

Jurassic World 3 est-il le dernier film de la franchise ?

Colin Trevorrow signe le troisième volet de la saga Jurassic World. Il s'agit également du dernier opus de cette trilogie, puisqu'aucune suite n'a été annoncée. En convoquant les protagonistes du premier volet de Jurassic Park, c'est également un point final qui semble se profiler pour la saga mettant en scène les dinosaures. Auprès du Today Show, en mai 2022, Chris Pratt a confirmé que Jurassic World : le Monde "était bien la fin de cette franchise. Je pense vraiment que ça l'est en tout cas."

Le retour des personnages emblématiques de Jurassic Park

Colin Trevorrow, qui avait dû s'absenter pour le deuxième épisode, qui met en boîte Jurassic World 3 avec le retour de Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Bryce Dallas Howard (Black Mirror) dans les rôles principaux. Ils sont accompagnés pour l'occasion des trois figures tutélaires de la saga Jurassic Park dont les trois épisodes de Jurassic World sont la suite. On compte ainsi sur la présence de Jeff Golbdlum, Sam Neill et Laura Dern, ces deux derniers n'étant pas présents dans le précédent épisode contrairement à Goldblum.

Quelle est l'intrigue de Jurassic World 3 ?

De quoi parle ce troisième épisode ? C'est assez simple : au terme des événements de Jurassic World 2, les dinosaures vivent désormais en pleine liberté dans le monde et non plus sur l'île d'Isla Nublar. Leur présence non contrôlée dans la nature cause des ravages environnementaux et ils ne cessent d'être la cible de braconnages mais aussi d'entreprises à l'affût de gains faciles. C'est dans ce contexte que la progéniture de Blue, vélociraptor élevé par Owen (Chris Pratt), est enlevée par des chasseurs. Avec Claire (Bryce Dallas Howard), le dresseur de dinosaures tente de lui apporter son aide et de l'emmener dans un sanctuaire pour dinosaures.

fiche film

Synopsis - Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais sur les mêmes terres que les humains. Mais quelle espèce réussira à dominer l'autre ? Un équilibre est-il possible à trouver ?