"Captain America : Brave New World" est sorti au cinéma ce mercredi 12 février 2025. Avant de le découvrir en salles, voici le récap de tout ce qu'il faut avoir en tête.

Après le départ de Steve Rogers, au tour de Sam Wilson de brandir le bouclier de Captain America. C'est dans Captain America : Brave New World, en salles le 12 février 2025, que les fans de l'univers cinématographique Marvel pourront le voir pour la première fois à l'oeuvre sur grand écran. Dans ce long-métrage, le personnage incarné par Anthony Mackie va devoir déjouer un complot d'ampleur mondiale après que le président Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford) a été victime d'une attaque.

Si vous avez un peu délaissé le MCU ces dernières années, ou si vous n'avez pas visionné les séries Marvel disponibles sur Disney+, il n'est pas impossible que certains éléments de Captain America : Brave New World vous échappent. Ci-dessous, on vous récapitule tous les éléments d'intrigue à avoir bien en tête avant de découvrir les nouvelles aventures de Sam Wilson sur grand écran, afin de tout bien comprendre au film.

Un nouveau Captain America et un nouveau Falcon

Captain America : Brave New World met en scène pour la première fois au cinéma Sam Wilson dans la peau de Captain America. En effet, rappelez-vous : à la fin d'Avengers : Endgame, Steve Rogers (Chris Evans) décide de retourner vivre en 1945 auprès de Peggy Carter. Devenu âgé, il recroise alors Bucky Barnes et Sam Wilson. Il confie alors son bouclier à ce dernier, et lui donne pour mission de poursuivre l'oeuvre de Captain America. Le passage de relais est officiel.

En conséquence, Sam Wilson n'est plus Falcon. Celui-ci est introduit pour la première fois dans la série Marvel Falcon et le Soldat de l'hiver, sortie sur Disney+ après Avengers : Endgame. Incarné par Danny Ramirez, Il s'agit de Joaquín Torres, lieutenant et officier du renseignement de l'armée de l'air des États-Unis. Enthousiaste et volontaire, il aide Sam Wilson dans plusieurs de ses missions, et hérite ainsi du costume de Falcon.

Que s'est-il passé dans Falcon et le Soldat de l'hiver ?

Captain America : Brave New World est la suite de la série Marvel Falcon et le Soldat de l'Hiver, diffusée en 2021 sur Disney+. Celle-ci se déroule six mois après la fin d'Avengers : Endgame. On y suit les aventures de Bucky Barnes et Sam Wilson face à un groupe terroriste, les Flag-Smashers, qui souhaiteny que le monde revienne d'avant l'Éclipse (le claquement de doigts de Thanos qui a supprimé la moitié de la population de la galaxie). Au cours de la série, Sam Wilson remet le bouclier de Captain America au gouvernement américain, et c'est John Walker, un ancien militaire, qui est choisi pour être le nouveau Captain America. Au cours de la série, John Walker s'éloigne des valeurs de Captain America et devient US. Agent, tandis que Sam Wilson embrasse définitivement l'héritage et les responsabilités du super-héros au bouclier, comme Steve Rogers l'avait voulu.

Harrison Ford incarne un personnage qu'on a déjà croisé

C'est peut-être la partie la plus technique de ce Captain America : Brave New World, surtout si vous avez suivi les films Marvel d'un oeil distrait. Dans ce film, Captain America se retrouve confronté au président américain nouvellement élu. Il s'agit de Thaddeus "Thunderbolt" Ross, incarné dans ce film par Harrison Ford. Mais ce n'est pas la première fois que le personnage apparaît dans le MCU : ce militaire est l'un des antagonistes principaux des aventures de Hulk.

Cet ancien de l'armée de Terre des États-Unis se distingue comme secrétaire d'État, travaillant particulièrement aux expériences qui ont conduit à créer le sérum de super-soldat, et à transformer Bruce Banner en Hulk. Il est d'ailleurs le père de Betty Ross, scientifique qui s'est éprise de Bruce Banner. Elle est jouée par Liv Tyler.

Dans le MCU, on a croisé ce personnage à de nombreuses reprises : dans L'incroyable Hulk, mais aussi plus tard dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame ou encore Black Widow. Thaddeus Ross set celui qui a approuvé les accords de Sokovie, qui visent à contrôler les actions des Avengers, texte qui a causé la rupture entre Steve Rogers (qui les désavoue publiquement) et Tony Stark (qui les accepte) dans Civil War. Cette division a entraîné l'incapacité des Avengers à empêcher l'Éclipse de Thanos dans Infinity War. Thaddeus Ross est l'une des victimes de l'Éclipse. Après Endgame, il revient à la vie (l'action de Thanos est annulée) et on peut voir Ross assister aux funérailles de Tony Stark.

Vous l'aurez compris, c'est un nom que l'on a croisé régulièrement dans l'univers cinématographique Marvel. Or c'est la première fois qu'Harrison Ford apparaît dans la franchise : le personnage était auparavant incarné par l'acteur William Hurt. Suite à son décès le 13 mars 2022, c'est Harrison Ford qui l'a remplacé.

Synopsis - Captain America : Brave New World est un film Marvel qui met en scène Sam Wilson dans la peau du super-héros, après avoir hérité du bouclier de Steve Rogers.