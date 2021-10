LE MANS 66. Le Mans 66 retrace l'épique affrontement des écuries Ford et Ferrari lors d'une course automobile, avec Christian Bale et Matt Damon au casting. Où a été tourné le film ?

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 20h45] Si Le Mans 66 porte le nom de la ville sartoise et a pour sujet la fameuse course des 24h du Mans, la France n'a pas servi de décors au long-métrage de James Mangold. Matt Damon et Christian Bale ont tourné ce biopic sur la rivalité entre Ford et Ferrari en Georgie, où le parcours des 24 heures du Mans a été reconstitué. "Cela a demandé des mois et des mois de travail. Il fallait tout coordonner" a décrit le chef décorateur François Audouy dans les colonnes d'Allociné.

Pour Le Mans 66, James Mangold a souhaité donné une impression d'authenticité et de réalisme. Avant le tournage, Christian Bale a pris des cours de conduite pour être plus convaincant dans le rôle de Ken Miles. Il se retrouve derrière le volant de quelques voitures à l'écran : "On avait d'excellents pilotes qui ont travaillé sur ce film et qui conduisent sur Le Mans, précise l'acteur. J'adorerai dire que j'ai été capable de conduire les voitures et de faire les scènes moi-même, mais ça n'aurait pas été aussi excitant que dans le film. Il faut laisser faire les professionnels". Ce choix permet de ressortir l'adrénaline lors des scènes de courses automobiles, un régal pour les amateurs de voiture mais aussi pour les néophytes !

Christian Bale et Matt Damon envoyés à 300 km/h dans des courses épiques. Voilà ce qui attend les spectateurs qui iront découvrir Le Mans 66. Réalisé par James Mangold, ce long-métrage retrace la rivalité entre Ford et Ferrari lors des 24 heures du Mans de 1966. Dans les années 1960, Henry Ford II donne une mission presque impossible à Carroll Shelby (Matt Damon) : vaincre la firme automobile italienne sur la course où elle est reine, la célèbre course sarthoise. Pour cela, Carroll Shelby fait appel à Ken Miles (Christian Bale), un pilote britannique totalement atypique. Bataillant contre le capitalisme, ces deux passionnés d'automobiles vont pourtant réaliser un véritable exploit sportif et mécanique. Pendant 2h30, le public est transporté entre le drame intime et des courses intenses dignes des plus grands films d'action.

Synopsis - En 1966, le choc des titans se prépare pour Les 24 heures du Mans. Cela fait deux fois que l'écurie Ford se fait battre par Ferrari, et il est temps de mettre un terme à ce règne. Pourtant les Ford montrent des signes de surchauffe et une instabilité à grande vitesse. Mais Ken Miles, le pilote, va prendre tous les risques.

Le Mans 66 qui réunit à l'écran Matt Damon et Christian Bale vaut-il le coup ? C'est le cas, à en croire les premières critiques presses. Celles-ci sont relativement unanimes : pour la presse, Le Mans 66 est un divertissement très efficace qui a tout pour séduire les amateurs de courses automobiles, mais pas seulement. Le Parisien a interrogé d'anciens pilotes de voiture afin de connaître leur sentiment sur le réalisme du film. Le Mans 66 n'a pas déçu : "L'impression générale était très positive, ce qui est assez rare pour des pilotes en matière de films sur les courses automobiles", décrit Gérard Larrousse, qui a remporté Le Mans deux fois, à l'occasion d'une projection organisée pour d'anciens pilotes. Cependant, ils ont tout de même trouvé le film "hollywoodiens", notant quelques erreurs techniques que seuls des pilotes de course peuvent remarquer.

Mais avant d'être un film de voitures, Le Mans 66 est un biopic sur l'amitié complexe et tumultueuse qui lie Carroll Shelby et Ken Miles. Pour Le Point, Le Mans 66 est "une quête ambitieuse" sur des "fous du volant", tandis que Télérama salue "un divertissement rutilant". Le Figaro classe cette production dans sa sélection des films à voir absolument cette semaine, et L'Obs est dithyrambique : "Ce film est un pur bonheur", écrit le journaliste, vantant la peinture de l'Amérique que propose le film, le spectacle proposé, et la dernière séquence du film, celle centrée uniquement sur Les 24 heures du Mans. Idem pour Première, qui qualifie ce biopic de "divertissement de bonne tenue". Le média spécialisé salue également le propos politique sous-jacent de cette production au casting cinq étoiles : "Mangold raconte aussi l'histoire d'une certaine Amérique, celle qui n'hésite pas à laisser sur le côté les accidentés [...] Le Mans 66 est un film beaucoup plus politique qu'on croit". Un divertissement qui a donc des chances de rassembler tous les publics.

Derrière Le Mans 66, on retrouve un véritable exploit que les passionnés de courses automobiles connaissent bien. Au début des années 1960, Henry Ford II espère racheter des parts de Ferrari, afin d'allier le plus grand constructeur automobile au champion italien. Les négociations avancent bien jusqu'à ce qu'Enzo Ferrari décide de tout annuler. Un affront que Ford refusera de laisser passer. Il se lance pour défi de vaincre Ferrari sur son propre terrain, Les 24 heures du Mans. Il confie la mission à Carroll Shelby, ancien pilote qui a remporté la course par le passé et qui s'est depuis reconverti dans l'ingénierie et la vente automobile. Le Texan va devoir créer un prototype de voiture de course Ford, la GT 350. Après plusieurs échecs, il conçoit la GT40 avec l'aide de son ami Ken Miles. Encore faut-il convaincre le constructeur américain de laisser le pilote britannique, exceptionnel mais très caractériel, conduire l'engin aux 24 heures du Mans. En 1966, c'est une course exceptionnelle qui va opposer les deux géants de l'automobile, dont on ne révélera pas l'issue pour laisser le plaisir au spectateur qui désire la découvrir sur grand écran.

Le Mans 66, film sur l'amitié

Avant d'être un long-métrage sur une rivalité historique entre deux géants de l'automobile, ou simplement une spectaculaire course de voiture, Le Mans 66 est un film sur l'amitié tumltueuse qui lie Carroll Shelby et Ken Miles. "L'important pour moi dans ce film, c'était l'amitié, la camaraderie, l'idée d'accomplir quelque chose ensemble", confie James Mangold en conférence de presse. "J'ai essayé de faire un film qui fonctionne comme un drame pour adultes, avec de l'action". Une volonté affichée par le casting, dont Christian Bale : "Il y a une obsession partagée entre ces personnages, un but commun [...] Ça a transcendé le film : au lieu de n'être qu'un film de course de voiture, c'est une histoire d'amitié".